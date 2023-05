Liga: il Real cade con la Real Sociedad, il Barcellona vince e prepara la festa

SPAGNA

Ancelotti perde 2-0, vincono invece 1-0 i catalani grazie a Jordi Alba e volano a +14 sui Blancos

© Getty Images Nella 33a giornata di Liga, il Barcellona soffre ma vince 1-0 in casa contro l'Osasuna: decide Jordi Alba nel finale. Ora basterà non sbagliare nel derby con l’Espanyol per festeggiare il titolo grazie alla sconfitta del Real Madrid, che cade contro la Real Sociedad 2-0: decisivi i gol di Kubo e Barrenetxea. Arriva anche la prima retrocessione, con l'Elche che perde 2-1 in casa dell'Almeria e saluta matematicamente il massimo campionato spagnolo.

BARCELLONA-OSASUNA 1-0

Il Barcellona è sempre più vicino alla conquista della Liga: al Camp Nou, i catalani soffrono ma battono 1-0 nel finale l'Osasuna, riuscendo solo poco prima del triplice fischio a sfruttare l'espulsione al 27' di Herrando, che ferma Pedri (che poco prima si divora l'1-0) lanciato a rete e lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Nove minuti dopo, inoltre, Gavi è costretto ad uscire, lasciando il posto ad Ansu Fati, che prima dell'intervallo si fa anticipare da Moreno prima di insaccare. Nella ripresa, de Jong testa i riflessi di Fernandez, poi sono ancora Ansu Fati e Dembélé ad andare vicini al vantaggio per gli uomini di Xavi. L'assedio continua e il portiere ospite deve respingere ancora su Lewandowski, che poi al 79' si vede annullare un gol per fuorigioco. Sembra un inevitabile 0-0, ma all'85' ecco la rete che decide il match e che indirizza ulteriormente la Liga: sinistro d'esterno di Jordi Alba che sorprende Fernandez sul suo palo, con la palla che tocca prima la mano destra dell'estremo difensore poi il legno prima di concludere la propria corsa in porta. Pedri e Ansu Fati non trovano il raddoppio, ma la sostanza non cambia: il Barcellona vince 1-0 ed è ora vicinissimo al matematico trionfo in Liga, mentre l'Osasuna, che sfiderà il Real nella finale di Coppa del Re, esce a testa alta dal Camp Nou e lancia ulteriormente la sfida ad Ancelotti.

ALMERIA-ELCHE 2-1

Arriva il primo verdetto del campionato: l'Elche è matematicamente retrocesso in Segunda Division. Fatale il ko per 2-1 in trasferta, con i padroni di casa che si allontanano invece dal terzultimo posto. Ad aprire le marcature a metà primo tempo è Leo Baptistao, mentre ad inizio ripresa ecco il raddoppio di Embarba (52'). Inutile il sigillo al 90' di Ponce: anche il pareggio non avrebbe salvato l'Elche, che saluta così la Liga. L'Almeria, invece, sale a quota 36 e stacca momentaneamente Espanyol e Getafe, a -5 prima di giocare rispettivamente contro Siviglia e Celta Vigo.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 2-0

Pesante sconfitta per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che a San Sebastian si arrende alla Real Sociedad 2-0. I Blancos partono bene e prendono subito in mano il match: Tchouameni avanza palla al piede e fa partire un missile dal limite dell’area, respinto da Remiro. Ancora protagonista il portiere spagnolo poco dopo, quando alza sopra la traversa il colpo di testa di Militao. I padroni di casa si svegliano e hanno una buona chance con Sorloth, che da centro area spara alto dopo un bello scambio tra David Silva e Kubo sulla fascia. La Real Sociedad cresce, costringe gli avversari ad abbassare il proprio baricentro e colleziona occasioni: Zubimendi colpisce una clamorosa traversa da corner, l’ex Mago del Manchester City trova la provvidenziale deviazione di Courtois in uscita. Il vantaggio degli uomini di Alguacil è solo rimandato a inizio ripresa: disastroso retropassaggio di Militato, che al 47’ prende controtempo Courtois e regala un tap-in facilissimo a Kubo, che segna così il suo ottavo gol in campionato. Al 61’ si complica ancora la partita per Ancelotti: brutta entrata a centrocampo di Carvajal, secondo giallo e Real in dieci. Il Madrid prova ad alzare il pressing senza però creare vere occasioni da gol, ed esponendosi anzi ai contropiedi di Oyarzabal e compagni. I baschi sfruttano la superiorità numerica, fanno correre a vuoto gli avversari e sfiorano il raddoppio sulla punizione di Barrenetxea, che trova il riflesso di Courtois. È proprio il giovane attaccante spagnolo a firmare il 2-0 all’85’: dribbling secco su Lucas Vazquez e rasoterra sul primo palo che non lascia scampo al portiere belga. Trionfa quindi la Real Sociedad, che consolida il quarto posto e le proprie ambizioni Champions salendo a quota 61 punti. Rimane a 68 invece il Real Madrid, che ora è distante 14 lunghezze dal Barcellona capolista.