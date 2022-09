Liga: inarrestabile Real Madrid, supera il Betis e allunga in vetta  

SPAGNA

Nella sfida di alta classifica sono Vinicius Jr e Rodrygo a regalare vittoria e primato alla squadra di Ancelotti

© Getty Images Il Real Madrid infila la quarta vittoria in quattro partite della Liga e si porta in vetta solitaria della classifica. Nella sfida dei piani alti contro il Betis Siviglia la squadra di Ancelotti si impone 2-1 in casa e stacca proprio gli andalusi con tre punti di vantaggio. Vinicius Jr apre le danze, immediato arriva il pareggio di Canales ma a metà ripresa Rodrygo firma il definitivo vantaggio. Finisce 1-1 tra Maiorca e Girona.

REAL MADRID-BETIS SIVIGLIA 2-1

Va al Real Madrid la sfida per la vetta della Liga contro il Betis Siviglia. Le Merengues, alla quarta vittoria in quattro partite, si impongono 2-1 in casa e staccano proprio gli andalusi a +3 al comando solitario della classifica. Botta e risposta iniziale con Vinicius Junior che firma il vantaggio blancos al 9’ e Canales che pareggia dopo appena otto minuti. Nella ripresa l’intensità degli uomini di Ancelotti si alza e al 65’ arriva il nuovo e definitivo vantaggio firmato da Rodrygo.

MAIORCA-GIRONA 1-1

Piccolo passo avanti per Maiorca e Girona che restano comunque nelle parti medio-basse della classifica. Succede tutto nel finale: Raillo illude i padroni di casa al minuto 87’, passano però cinque minuti e al secondo di recupero il rigore di Saiz beffa la squadra delle Baleari.