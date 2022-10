Liga: impresa del Cadice, l'Atletico Madrid va ko

SPAGNA

Risultato a sorpresa nella 12a giornata: cadono i colchoneros, che dopo aver rimontato il doppio svantaggio subiscono il 3-2 di Ruben Sobrino nell'ultima azione utile

© Getty Images Sconfitta a sorpresa nella 12a giornata della Liga per l'Atletico Madrid che perde 3-2 a Cadice. Avvio-shock per i colchoneros, col gol di Bongonda dopo trenta secondi. Nella ripresa poi succede di tutto: Álex Fernández raddoppia all'81', ma Joao Felix trascina i suoi al pareggio e sfiora il gol-vittoria. Lo realizza invece il Cadice con Sobrino al 98'. Nell'altra sfida, l'Almeria ha sconfitto 3-1 il Celta.

CADICE-ATLETICO MADRID 3-2

Dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions League, l'Atletico Madrid subisce un altro brutto colpo nella Liga: i colchoneros vengono sconfitti 3-2 dal Cadice. L'avvio è shock per Simeone, colpito dopo trenta secondi: Espino tiene in campo un pallone che sembra destinato ad uscire e serve Bongonda, che batte Oblak con una frustrata di sinistro. L'Atleti si butta a capofitto in attacco, sfiorando il pareggio con Morata e De Paul, ma perde l'ex Juventus per infortunio. Lo sostituisce Matheus Cunha e la spinta offensiva dei colchoneros diventa meno efficace, col Cadice che prende coraggio e fa male in contropiede: Ocampo e Sobrino vanno vicini al raddoppio, con Oblak a salvare Simeone nel recupero. Nella ripresa il Cholo osa, passando al tridente con Joao Felix e Griezmann ai lati di Cunha, ma viene punito in contropiede all'81': Álex Fernández, cresciuto nel Real Madrid, sigla il 2-0 con un gran tiro. Non è ancora finita, con l'Atletico che pareggia in maniera clamorosa: Joao Felix colpisce in rovesciata e ispira l'autogol di Luis Hernández all'84', poi trova la rete del pareggio quattro minuti più tardi. 2-2 e tutto da rifare per il Cadice, che rischia di subire il tris, tremando sulle conclusioni di Saúl e dell'ex Benfica. Il finale, però, è gioioso per i padroni di casa: Ruben Sobrino insacca il 3-2 con una deviazione fortunosa al 98'. Simeone va ko, mentre sorride il Cadice: la vittoria consente l'aggancio al terzultimo posto, con 10 punti.

ALMERIA-CELTA VIGO 3-1

Si conferma nuovamente implacabile in casa l'Almeria, che centra la terza vittoria consecutiva al Power Horse Stadium e sconfitte 3-1 il Celta Vigo, in dieci dalla mezz'ora. L'avvio è ottimo per i padroni di casa, con Mingueza a salvare sulla linea per evitare il vantaggio di Baptistao, ma al 25' passa il Celta: siluro dalla distanza di Gabri Veiga ed è 1-0 per gli ospiti. La partita cambia al 31', quando proprio Veiga viene espulso per un intervento col piede a martello su Robertone. L'Almeria si rianima e domina nella ripresa, a senso unico. Al 52' ecco il pareggio, firmato dal subentrante Lázaro: il talento brasiliano, ex Flamengo, sfrutta l'assist di Baptistao. Colpisce dalla distanza, invece, de la Hoz per il vantaggio dell'Almeria: decisiva la deviazione di Tapia, che spiazza Marchesín al 60'. Il definitivo 3-1, invece, arriva al 96': proprio quando sembra che l'Almeria stia perdendo tempo alla bandierina, Dyego Sousa accelera e dribbla tutti, prima di servire Eguaras per il tocco vincente. Vincono i padroni di casa, che salgono a 13 punti scalando la classifica: resta fermo a 11 punti il Celta, a +1 sulla zona-retrocessione.