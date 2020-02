Liga: il Valencia vince 2-1 al Mestalla con il Betis. A segno Gameiro, Parejo e Loren

SPAGNA

Nella 26esima giornata della Liga il Valencia vince 2-1 in casa con il Betis e si porta a quota 41 punti in classifica riscattandosi dopo tre partite senza vittorie. Gameiro porta in vantaggio gli uomini di Celades (prossimi avversari dell’Atalanta in Champions) al 60’ con un bel destro a giro da fuori area, raddoppia Parejo all’89’, inutile il gol di Loren al 92’. L’Eibar domina 3-0 tra le mura amiche con il Levante, doppietta di Charles e rete di Orellana.

VALENCIA-BETIS 2-1

Al Mestalla il Valencia vince di misura contro il Betis e si porta a quota 41 punti in classifica. I padroni di casa recuperano Gabriel Paulista, Florenzi invece rimane in panchina dopo la varicella. Maxi Gomez si infortuna in un contrasto di gioco, zoppica vistosamente e viene sostituito nell'intervallo, in dubbio quindi per il ritorno degli ottavi di Champions con l’Atalanta. Al quarto d’ora si svegliano i padroni di casa: lancio di Kondogbia per Gaya, che vuole crossare al volo da 30 metri ma prende la traversa. Al 19’ punizione di Joaquin velenosa sul primo palo, Cillessen si rifugia in angolo. Prima dell’intervallo sinistro di Gaya ancora pericolosissimo, Joel Robles fa buona guardia sul suo palo, al 47’ Joaquin in contropiede per Fekir, il francese ha tutto lo spazio e il tempo necessari per tirare ma centra una traversa clamorosa. Dopo un’azione insistita di Guedes sulla sinistra Gameiro porta in vantaggio i suoi al 60’ con un bel destro a giro da fuori area che tocca il palo ed entra in porta, Joel Robles non ci può arrivare. Guedes sembra ispirato e prova a trovare il raddoppio, purtroppo per lui senza esito. Cheryshev sfiora il raddoppio negli ultimi minuti, 2-0 che arriva all’89’ grazie al capitano Parejo, che riceve il passaggio di Wass, controlla di destro e con lo stesso piede infila la palla in rete con un colpo da biliardo sul palo lontano. Si rivela quindi inutile il gol al 93’ di Loren che dimezza lo svantaggio per il 2-1 finale, bravo comunque l’attaccante spagnolo a colpire con un sinistro potente per battere Cillessen.

EIBAR-LEVANTE 3-0

Al municipale di Ipurua l’Eibar domina contro il Levante, vince 3-0 e si porta a -5 in classifica rispetto agli ospiti. I padroni di casa passano in vantaggio al 27’ con Charles che in mischia anticipa la difesa degli avversari e il pallone rotola oltre la linea di porta. Al 48’ è ancora il brasiliano ad andare a segno con un preciso colpo di testa sul traversone di Enrich. Charles non riesce a portarsi a casa il pallone poiché sbaglia un calcio di rigore tirando centrale addosso a Fernandez Abaris, a mettere a segno il tris ci pensa Orellana con un perfetto inserimento in area, destro nell’angolino su assist del solito Enrich e i padroni di casa possono festeggiare i tre punti conquistati.

RISULTATI E CLASSIFICHE