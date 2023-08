Liga, il Valencia passa a Siviglia, sorride anche il Rayo Vallecano

SPAGNA

Guerra all'89' fa gioire i Pipistrelli, è 2-1 in Andalusia. Il campionato si apre con il 2-0 dei madrileni sull'Almeria

© Getty Images La Liga 2023/2024 si apre con le vittorie di Valencia e Rayo Vallecano, che battono rispettivamente Siviglia e Almeria. In Andalusia finisce 2-1: decide il gol all'89' di Guerra dopo il vantaggio dei Pipistrelli firmato da Diakhaby (60') e il momentaneo 1-1 di En-Nesyri (70'). Entrambe su rigore, invece, le reti degli uomini di Francisco Rodriguez: Palazon (20') e Nteka (28') regalano subito la vetta della classifica ai madrileni.

SIVIGLIA-VALENCIA 1-2

Si apre subito con un emozionante finale la Liga 2023/2024. L'anticipo serale vede infatti il Valencia vincere 2-1 al Sanchez-Pizjuan contro il Siviglia all'89' grazie a Guerra. Tutte nella ripresa le principali emozioni in terra andalusa: al 60', Diakhaby segna il primo gol su azione del campionato spagnolo impattando il cross di Almeida e punendo un non perfetto Bounou. Passano solo dieci minuti e lo stacco imperioso di En-Nesyri su assist di Suso si trasforma, grazie ad un colpo di spalla, nell'1-1. Nel finale, però, Badé si fa espellere e lascia i padroni di casa in dieci. Sette minuti dopo ne approfitta Guerra che, entrato al 62' al posto di Almeida, firma il gol che regala subito tre punti fondamentali al Valencia, ora in vetta alla classifica insieme al Rayo Vallecano. Subito un pesante ko, invece, per il Siviglia detentore dell'Europa League, che resta a quota 0 con l'Almeria.

ALMERIA-RAYO VALLECANO 0-2

I primi tre punti della Liga 2023/2024 sono proprio del Rayo Vallecano, che si impone 2-0 in casa dell'Almeria. Arrivano dal dischetto i primi gol del nuovo campionato spagnolo: al 20', infatti, Palazon realizza il primo rigore concesso per fallo di Edgar Gonzalez su Nteka e Izi Palazon, dal dischetto, spiazza Marino per l'1-0 ospite. Passano appena otto minuti ed ecco il raddoppio, ancora dagli undici metri: angolo e colpo di testa di Aridane Hernandez intercettato in modo scomposto con il braccio da Akieme. Stavolta a tu per tu con il portiere di casa va Nteka, che fa 2-0. Nella ripresa, il riflesso di Dimitrievski su Ramazani mantiene la porta inviolata: finisce con il Rayo subito a quota 3 punti con il Valencia e l'Almeria a 0 in compagnia del Siviglia.