Liga: il Siviglia piega il Betis ed è sempre più quarto, cade la Real Sociedad

SPAGNA

I detentori dell’Europa League si aggiudicano il derby della città andalusa con En Nesyri. Vincono Granada e Villarreal

Il Siviglia è sempre più quarto nella classifica della Liga dopo essersi aggiudicato il derby contro il Betis: il gol dell’1-0 finale viene siglato al 27’ da En Nesyri. La Real Sociedad cade 1-0 a Granada, con il gol fortuito di German Sanchez (51’), e vede così allontanarsi la zona Champions. Giochi riaperti per l’Europa League dopo il successo esterno per 3-1 del Villarreal sul campo dell’Eibar. Termina 0-0 tra Celta Vigo e Athletic Bilbao.

SIVIGLIA-BETIS 1-0

Il Siviglia riscatta le ultime due sconfitte consecutive in Liga, nonché l’amara eliminazione dalla Champions League; vince il derby contro il Betis e, con 51 punti in classifica, torna a consolidare la quarta posizione, utile per l’accesso alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Al 10’ Borja Iglesias impegna Bono, che era fuori posizione e che con un bel tuffo riesce a sventare ma la minaccia. En Nesyri calcia rapidamente in porta e sfiora il palo. È poi proprio l’attaccante marocchino a sbloccare il risultato a favore dei detentori dell’Europa League al 27’: Jesus Navas lancia lungo dalle retrovie, En Nesyri aggancia la sfera, salta il portiere Robles e deposita a porta vuota l’1-0. Il numero 15 è decisamente in forma e sfiora il raddoppio al 71’ con una conclusione di poco a lato. La formazione di Lopetegui amministra abilmente il vantaggio di misura, portandosi a casa il risultato al triplice fischio finale; Betis sempre sesto, ma ora tallonato dal Villarreal.

GRANADA-REAL SOCIEDAD 1-0

Il Granada si porta a casa 3 punti fondamentali per continuare a sperare all’aggancio in classifica alla zona Europa e lo fa contro una sua diretta concorrente. La rete che decide la sfida dell’Estadio Nuevo Los Carmenes è rocambolesca e arriva al 51’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Diaz prova infatti a concludere direttamente in porta ma il suo destro potente trova sulla propria strada la deviazione involontaria ma vincente di German Sanchez col tacco sinistro. Remiro è completamente spiazzato e la Real Sociedad, sempre quinta, finisce ko e scivola a -6 dal Siviglia.

EIBAR-VILLARREAL 1-3

Il Villarreal è sempre più settimo e si porta a quota 40, a -2 dal Betis sesto e a -5 dalla Real Sociedad quinta. Sottomarino Giallo che si porta avanti nel punteggio a Eibar dopo pochi secondi dal fischio d’inizio: imbucata di Gerard Moreno e piatto mancino rasoterra di Moi Gomez tutto solo davanti al portiere Dmitrovic. Su un errore di Burgos, nasce il raddoppio ospite con Bacca, che deposita a porta vuota il traversone dalla destra di Moreno. Lo stesso difensore che aveva sbagliato in occasione dello 0-2 fallisce il rigore che poteva riaprire la sfida al 42’; match che comunque vede Enrich dimezzare le distanze al 57’, ma Alfonso Pedraza ristabilisce il doppio vantaggio che chiude i conti all’87’.

CELTA VIGO-ATHLETIC BILBAO 0-0

È un pareggio che non fa per nulla male a nessuna delle due formazioni. Anche perché, quando mancano ancora 11 giornate di campionato, sembra che ormai la stagione per Celta Vigo e Athletic Bilbao sia ormai (quasi) finita, non essendoci più obiettivi concreti da raggiungere in classifica. La prestazione vista in campo sembra dimostrare, del resto, proprio questo: poche emozioni e una sola vera importante occasione, costruita dagli ospiti, con l’ex torinista Berenguer che sfiora il palo con un tiro da fuori area.