Liga, il Siviglia affonda in trasferta: l’Elche vince 2-1

Il Siviglia è ufficialmente in crisi: dopo i due ko con il Barcellona, prima in campionato e poi in Coppa del Re, gli andalusi perdono 2-1 in casa dell’Elche nel 26° turno della Liga. Franjiverdes a segno con Raul Guti al 70’ e Carrillo al 77’, la squadra di Lopetegui ci prova solo nel finale e va a segno con de Jong al 90’, ma non basta. Nell’altra partita, Valladolid-Getafe 2-1. Stasera in campo il Barça, impegnato in casa dell’Osasuna.