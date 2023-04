Liga: il Real torna alla vittoria, 2-0 al Cadice

SPAGNA

I blancos passano grazie a Fernandez e Asensio. Il derby basco va all'Athletic Bilbao, Betis ok sull'Espanyol

© Getty Images Nella ventinovesima giornata di Liga, il Real Madrid vince 2-0 in casa del Cadice e torna al successo, dimenticando il ko interno con il Villarreal: decidono le due reti in 4 minuti messe a segno da Nacho Fernandez (72') e Asensio (76'). Negli altri match, il derby basco va all'Athletic Bilbao, che supera 2-0 la Real Sociedad con la doppietta di Iñaki Williams, mentre il Betis stende 3-1 l'Espanyol e torna pienamente in corsa per la Champions.

CADICE-REAL MADRID 0-2

Il Real Madrid dimentica il ko con il Villarreal e, ormai sfumata la Liga, si avvicina a blindare il secondo posto grazie al 2-0 ottenuto in casa del Cadice. Nel primo tempo, Benzema sbaglia due occasioni, centrando nella seconda la traversa da pochi passi, poi è Rodrygo dopo un tunnel seguito da un tiro a sfiorare il vantaggio degli uomini di Ancelotti, che non fa un massiccio turnover in vista del ritorno del Bernabeu in Champions contro il Chelsea. Il gol dell'1-0 arriva con una conclusione dalla distanza di Nacho Fernandez, a segno al 72'. Quattro minuti dopo, tocca ad Asensio raddoppiare con un sinistro all'angolino basso da dentro l'area. Il raddoppio chiude definitivamente i giochi, con il Real Madrid che sale così a 62 punti. Sono ora cinque i punti di vantaggio sui rivali cittadini dell'Atletico in attesa della risposta dei colchoneros contro l'Almeria. Adesso, Ancelotti può concentrarsi sul ritorno di Londra contro il Chelsea che vale la semifinale di Champions League contro City o Bayern. Un ko preventivabile, ma comunque pesante per il Cadice, che rischia ora di ritornare vicinissimo alla zona retrocessione: il Valencia, terzultimo a -4, ha una partita in meno.

BETIS-ESPANYOL 3-1

Il Betis batte 3-1 l'Espanyol e torna prepotentemente in corsa per il quarto posto, visto anche il ko della Real Sociedad con l'Athletic Bilbao. Match subito in discesa per gli andalusi, che nel giro di sette minuti si portano sul 2-0 grazie a Perez (27') e Miranda (34'). Ad inizio ripresa, Montes la riapre per i catalani, ma a metà ripresa William Carvalho (69') chiude definitivamente i giochi. Un successo che permette agli uomini di Pellegrini di salire a 48 punti e a tornare a -3 dal quarto posto dopo i due ko con Atletico e Cadice. L'Espanyol, che nel finale si vede negare il possibile 3-2 per fuorigioco di Braithwaite, resta invece a quota 27: adesso, la salvezza rischia di allontanarsi ulteriormente.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD 2-0

Il derby basco è dell'Athletic Bilbao, che batte 2-0 e inguaia la Real Sociedad. Al San Mamés, l'eroe è Iñaki Williams, che con la sua doppietta decide il match. La prima rete arriva poco dopo la mezz'ora di gioco, e precisamente al 33', con una zampata in scivolata sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il raddoppio, invece, arriva al 70' grazie ad una ripartenza chiusa con un potentissimo destro sotto la traversa che beffa un non eccellente Remiro. Finisce così 2-0: la Real Sociedad è ora solo a +3 sul quinto posto, mentre l'Athletic sale a quota 43, a -4 dall'Europa.

VILLARREAL-VALLADOLID 1-2

Sconfitta interna per il Villarreal, che dopo tre vittorie di fila (compreso il successo di Madrid contro il Real), perde 2-1 all'Estadio de la Ceramica di fronte al Valladolid, che vince grazie ad un ottimo primo tempo. Match che si sblocca già al 2' grazie ad Amallah, poi El Yamiq raddoppia al 34'. Nel mezzo, il gol annullato per fuorigioco a Chukwueze, mentre i padroni di casa accorciano le distanze al 74' con Capoue. Tutto inutile: il Sottomarino Giallo resta a 47 punti e scivola al quinto posto, superato dal Betis. Fallita, inoltre, l'occasione di portarsi a -1 dal quarto posto. Il Valladolid, invece, sale a quota 32 e prova a staccarsi dai bassifondi della classifica.

RISULTATI E CLASSIFICHE