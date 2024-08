Liga, il Real Madrid si inceppa ancora: solo 1-1 a Las Palmas  

SPAGNA

Secondo pareggio in tre giornate per i blancos, che restano a -4 dal Barcellona capolista: non basta il rigore di Vinicius. Vince invece il Girona

© Getty Images Deludente 1-1 per il Real Madrid nel turno infrasettimanale di Liga: i blancos di Carlo Ancelotti vengono sorpresi dall’intraprendenza del Las Palmas nel primo tempo e finiscono sotto al 5’ per mano di Moleiro. Vinicius pareggia quindi i conti nella ripresa su calcio di rigore (69’), ma Mbappé non brilla e i madridisti restano a -4 dal Barcellona. Successo invece per 4-0 del Girona in casa contro l’Osasuna: debutto con assist per van de Beek.

LAS PALMAS-REAL MADRID 1-1

Altro pareggio per il Real Madrid, che non va oltre l’1-1 sul campo del Las Palmas. Ancelotti decide di concedere un po’ di riposo a Rodrygo, schierando dal 1’ un tridente formato da Vinicius, Mbappe e Brahim Diaz, protagonista nell’ultima partita contro il Valladolid con un gol e un assist. A stappare il match al 5’ è però il Las Palmas: passaggio illuminante di McBurnie e sinistro perfetto a incrociare di Alberto Moleiro, sul quale non può nulla Courtois. Il Real Madrid fa tanta fatica nei primi venti minuti, mentre i padroni di casa si esaltano: McBurnie ha due buone occasioni per raddoppiare, ma liscia in entrambi i casi il pallone. Dalla parte opposta, ci vuole invece il miglior Cillessen per parare una punizione esplosiva di Valverde dal limite dell’area: il portiere olandese di ripete quindi sulla conclusione dalla distanza di Rudiger al 37’ e sul tentativo di Mbappe a inizio ripresa. Al 69’ arriva però il pareggio del Real Madrid: Alex Suarez tocca di mano il pallone in area, su un tentativo di Arda Güler e provoca un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vinicius, che fa 1-1. I blancos provano anche a vincerla nel finale con Mbappe ed Endrick, ma ad andare nuovamente in gol è il Las Palmas: la rete di Viti viene però annullata per fuorigioco. La squadra di Ancelotti trova quindi un altro pareggio, il secondo in tre giornate (dopo quello col Maiorca): in classifica i punti dei blancos sono 5 (-4 dal Barcellona capolista). Sale invece a 2 punti il Las Palmas.

GIRONA-OSASUNA 4-0

Nell’altra partita in programma oggi, il Girona supera invece 4-0 l’Osasuna all’Estadio Municipal de Montilivi, ottenendo così la sua prima vittoria in questa Liga. La squadra di Michel si sblocca già nel primo tempo, grazie al grande colpo dell’estate: Bryan Gil (in prestito dal Tottenham). Il catalano prima impegna Sergio Herrera in un’ottima parata intorno al ventesimo e poi lo trafigge al 34’, su assist di Tsygankov. Sulle ali dell’entusiasmo, l’ucraino trova quindi il 2-0 al 53’, sfruttando un rimpallo favorevole nell’aria di rigore dell’Osasuna. La vera perla di serata arriva però tre minuti dopo: sponda di petto di Yangel Herrera e perfetta conclusione sotto l’incrocio dei pali con l’esterno destro di Abel Ruiz, per il 3-0 dei padroni di casa. Nel finale c’è anche spazio per il debutto in Liga dell’ex Manchester United Donny van de Beek, dopo le panchine contro Betis e Atletico Madrid: l’olandese è subito protagonista, con l’assist per il 4-0 di Stuani al 90’. Grazie a questa vittoria, il Girona sale quindi a 4 punti in classifica, agganciando proprio l’Osasuna.