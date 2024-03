Liga: il Real Madrid cala il poker sul Celta Vigo e vola a +7

SPAGNA

Le merengues non hanno pietà dei rivali, travolti con tre reti nei minuti finali: Vinicius apre le marcature, poi due autogol e il poker al 94'. Vince anche l'Athletic

© Getty Images La 28a giornata della Liga vede il Real Madrid ristabilire subito le distanze sulle inseguitrici. Le merengues rispondono a Girona e Barça, tornando a +7 sulla seconda e travolgendo 4-0 il Celta Vigo: apre le danze Vinicius Junior, poi due autoreti e il poker di Arda Güler nel recupero. Ancelotti vola a 69 punti, mentre si riapre la lotta-Champions: l'Athletic, col 2-0 sul Las Palmas, si porta a due punti da Simeone. Vince anche l'Alaves.

REAL MADRID-CELTA VIGO 4-0

Non ha pietà il Real Madrid, che controlla ampiamente contro il Celta Vigo e vince 4-0, segnando tre reti nei minuti finali. Spingono subito le merengues con Camavinga, contro una rivale che si difende e prova a ripartire. Starfelt salva in più occasioni gli ospiti, che passano in svantaggio al 20': Guaita evita il gol di Rüdiger ed è reattivo su Vinicius Junior, che poi segna col suo secondo tiro. I blancos sfiorano il pari con Camavinga e Rodrygo, ma perdono concentrazione e rischiano nel finale di tempo, col Celta a bussare e la chance del pari per Iago Aspas. Nella ripresa il Real Madrid spinge a caccia del raddoppio e, dopo averlo sfiorato con Brahim Diaz e Valverde, impegna a ripetizione Guaita. Il portiere e la difesa del Celta vanno nel caos e al 79' ecco il meritato raddoppio, con Rüdiger che svetta su punizione e Guaita che devia nella sua porta per il 2-0. Passano otto minuti e l'ex Valencia sbaglia ancora, trovando la deviazione fortuita e decisiva del compagno Carlos Dominguez per il tris delle merengues, che non si accontentano. Nel recupero, al 94', arrivano anche il poker e prima rete madridista del giovane Arda Güler. Il 4-0 è una punizione durissima per il Celta, che resta quartultimo con 24 punti e due lunghezze sul Cadice e sulla zona-retrocessione. Allunga il Real Madrid, ora a 69 punti e a +7 sul Girona (62), che precede il Barça (61).

LAS PALMAS-ATHLETIC BILBAO 0-2

Scatto importante dell'Athletic Bilbao, che non spreca l'occasione di riavvicinarsi alla zona Champions League ed al quarto posto dell'Atletico, sconfitto ieri dal Cadice. I baschi sconfiggono infatti 2-0 il Las Palmas in un match che ha subito un'impronta chiara. I padroni di casa incendiano il pubblico del San Mames con le loro sovrapposizioni offensive, mentre il Las Palmas si rende pericoloso solo sui calci piazzati. Dopo aver sfiorato la rete con Sancet, l'Athletic la trova al 31': Nico Williams crossa e pesca Guruzeta, che insacca con un tiro a incrociare l'1-0. Coco sfiora il pareggio di testa ed è il protagonista in negativo nella ripresa, quando indirizza definitivamente la gara al 65': una sua deviazione vale infatti il 2-0 per il Bilbao, nato nel tentativo di anticipare Dani Vivian su un corner. Il Las Palmas si vede annullare la rete che rimetterebbe tutto in gioco per un mani di Sandro Ramirez, mentre al 91' ci pensa Unai Simon: deviazione provvidenziale su Sergi Cardona e rete inviolata per i baschi. L'Athletic vince e sale a 53 punti, meno due dall'Atletico e dal quarto posto che significherebbe Champions League. Si ferma a quota 37 il Las Palmas e resta nono: l'Europa dista cinque lunghezze.

ALAVES-RAYO VALLECANO 1-0

Un match ad alta tensione premia l'Alaves, che sconfigge 1-0 il Rayo Vallecano con merito. Spingono sin dai primissimi minuti i padroni di casa a Mendizorroza, con Dimitrievski decisivo su Guridi. De Tomas prova a suonare la carica per il Rayo, che rischia ancora e affonda dopo lo stop di qualche istante per il malore di un tifoso, che viene soccorso con esito dai medici social dell'Alaves. Quest'ultima squadra segna al 44', con l'invitante assist di Antonio Blanco per Gorosabel, che si inserisce e supera Dimitrevski per l'1-0. Nella ripresa Javi Lopez si vede annullare il raddoppio e lo stesso esito ha il pari di De Tomas, cancellato per offside. Da qui l'Alaves controlla, tremando però nel finale: Sivera è decisivo al 95' su Isi Palazon e poi Falcao spreca il tap-in. La vittoria consegna una buona fetta di salvezza all'Alaves, ora a +10 sulla terzultima con 32 punti. Si ferma a quota 26 il Rayo, +4 sul Cadice.



