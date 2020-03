Liga: il Real Madrid cade a Siviglia contro il Betis, Barcellona di nuovo capolista

Il Real Madrid perde a Siviglia e si ritrova secondo in Liga alle spalle del Barcellona, una settimana dopo averlo sconfitto nel Clasico. Il Betis vince infatti 2-1 contro i Blancos, puniti dal gran destro di Sidnei al 40' e dall'incomprensione tra Benzema e Sergio Ramos che permette a Tello di raddoppiare all'82'. Nel mezzo il rigore trasformato da Benzema. Il Villarreal cade in casa (2-1 per il Leganes), 4-1 dell'Athletic Bilbao a Valladolid.