Liga: il Real frena contro il Rayo Vallecano, Girona in testa da solo. Ok Bilbao e Valencia

SPAGNA

I Blancos non vanno oltre lo 0-0 casalingo e sono ora a -2 dalla vetta, l’Athletic piega 3-2 il Villarreal

© Getty Images Dodicesimo turno di Liga: non va oltre lo 0-0 casalingo il Real Madrid, che deve accontentarsi di un punto nella sfida contro il Rayo Vallecano. Per i Blancos solamente un lampo di Vinicius, ma il suo diagonale vincente viene annullato. Pazzo 3-2 per l’Athletic Bilbao, che trionfa sul campo del Villarreal grazie ai fratelli Williams. Successo di misura 1-0 per il Valencia contro il Granada, con lo stesso risultato l’Alaves piega l’Almeria.

REAL MADRID-RAYO VALLECANO 0-0

Colpo del Rayo Vallecano, che frena il Real Madrid al Bernabeu sullo 0-0. Il primo tempo è completamente appannaggio dei Blancos, che provano a colpire subito con Valverde al 6’. La squadra di Ancelotti chiude gli avversari nella loro metà campo, ma non riesce a sfondare. Anche Joselu prova a farsi vedere molto, ma al termine dei primi quarantacinque minuti il tabellino è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa le cose non cambiano, e al 66’ le Merengues stappano la partita con il diagonale di Vinicius, dopo la sponda di Joselu. La rete del brasiliano viene però subito annullata, per via del fuorigioco dello spagnolo. I padroni di casa cercano in tutti i modi di scardinare la difesa del Rayo, che però regge fino al termine dei novanta minuti. Finisce 0-0, con il Real che sale a 29 punti, ora a -2 dal Girona capolista in solitaria. Il Rayo Vallecano rimane imbattuto da otto partite, e sale a 18 punti in classifica.



VILLARREAL-ATHLETIC BILBAO 2-3

Pazzo 3-2 per l’Athletic Bilbao, che soffre nel finale ma riesce a strappare i tre punti a casa del Villarreal. Primi quarantacinque minuti perfetti da parte degli ospiti, sotto il segno dei fratelli Williams: Nico si accende al 2’, con l’assist per l’1-0 di Iñigo Ruiz, e si ripete venti minuti più tardi quando firma il raddoppio, su invenzione di Sancet. Al 30’ è invece il momento di Iñaki che, sempre su assist di Sancet, cala il tris. Partita finita? Altroché. Nella ripresa i sottomarini gialli hanno tutt’altro piglio, con i baschi che cercano di addormentare i ritmi del match. A pochi minuti dalla fine i padroni di casa suonano la carica per la rimonta, e per un soffio non ci riescono: all’86’ Gerard Moreno accorcia le distanze, e un minuto più tardi innesca Sorloth per il clamoroso 3-2. Nel finale gli uomini di Pacheta sfiorano l’incredibile 3-3, ma la squadra di Valverde riesce a tenere il risultato. Con questi tre punti il Bilbao sale a 21 punti in classifica, al quinto posto in solitaria. Ancora a 12 punti invece il Villarreal, nel gruppo di squadre in dodicesima posizione.



VALENCIA-GRANADA 1-0

Basta un rigore di Pepelu al Valencia per piegare 1-0 il Granada al Mestalla. L’avvio dei padroni di casa è buono, ma con il passare dei minuti gli uomini di Paco Lopez spostano l’inerzia della gara dalla loro parte. Verso la fine del primo tempo la squadra di Baraja torna a spingere, e a pochi istanti dal termine del primo tempo riesce anche a passare in vantaggio: in pieno recupero del primo tempo, precisamente al 52’, Pepelu trasforma dal dischetto per il vantaggio valenciano. Nella ripresa gli ospiti cercano in tutti i modi la rete del pari, ma l’offensiva è troppo sterile e non efficace. Vince 1-0 il Valencia e tocca quota 18 punti, all’ottavo posto. Ancora fermo al penultimo posto il Granada, con soli sei punti totalizzati fin qui.



ALAVES-ALMERIA 1-0

Successo di misura per l’Alaves, che tra le mura casalinghe supera l’Almeria 1-0. I padroni di casa dominano in lungo e in largo la prima frazione di gioco, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta per sfondare. Al 45’, poco prima dell’intervallo, viene fischiato un calcio di rigore per la squadra di Luis Garcia, ma Hagi spedisce fuori il pallone del possibile vantaggio. Nella ripresa le cose non cambiano, con i biancoblù che continuano a spingere: la rete che sblocca (e decide) il match arriva al 79’, con la girata di Sedlar di destro dopo gli sviluppi di un corner. Finisce 1-0, con l’Alaves che sale a 12 punti in classifica. Resta invece all’ultimo posto l’Almeria, ancora ferma a quota tre.