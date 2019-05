Liga: il Leganes passeggia a Siviglia 3-0 e festeggia la matematica salvezza

03/05/2019

Siviglia che sembra essere poco in partita sin dalle prime giocate, con il Leganes che appare più reattivo e pronto per interpretare al meglio la sfida del Sanchez Pizjuan. Sensazioni confermate all’8’, Promes forza un pallone in uscita, Silva recupera e attacca l’area, pallone che passa e arriva a En-Nesyri che controlla appena dentro l’area con il sinistro e mette sul secondo palo dove Vaclik non può arrivare. Padroni di casa che non reagiscono, Pepineros che continuano a giocare con leggerezza, come dimostra Oscar Rodriguez con una doppia ruleta in mezzo ai giocatori di Caparros. La serata complicata del Siviglia prosegue al 20’ quando su una lunga rimessa laterale la difesa resta a guardare il pallone che cade in area e arriva a Braithwaite che controlla e batte di nuovo Vaclik. Il pubblico di Siviglia fischia la squadra, Caparros prova a cambiare inserendo Gonalons già prima dell’intervallo per trovare più idee di gioco, senza successo. Siviglia che anche nella ripresa continua a essere confusionario e poco organizzato, ci prova un paio di volte Sarabia a dimezzare lo svantaggio, ma si tratta di iniziative estemporanee e del tutto individuali. Bryan Gil, canterano del 2001, pizzica la traversa dal limite dell’area al 78’, pochi minuti prima che il Leganes chiuda la questione con Oscar Rodriguez all’82’. Rigore in movimento a porta vuota su un pallone giocato indietro, Jesus Navas prova a salvare deviando però il pallone in retee il pubblico del Sanchez Pizjuan decide di aver visto abbastanza e abbandona le tribune. Il Leganes festeggia la matematica salvezza, il Siviglia resta a 55 punti. Il Getafe ora può allungare al quarto posto, mentre il Valencia può agganciare la squadra di Caparros.