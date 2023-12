Liga: il Girona torna in vetta, 3-0 all'Alaves

SPAGNA

La formazione di Michel chiude i giochi nel primo tempo, decisivo Dovbyk con una doppietta: Real rispedito a -2

Il Girona non ha intenzione di fermarsi: il 3-0 all'Alaves che chiude la diciassettesima giornata di Liga vale il terzo successo di fila per la capolista, che rispedisce a -2 il Real Madrid. E la formazione di Michel la chiude subito, da grande squadra: al 23', Dovbyk è al posto giusto al momento giusto per impattare di testa dopo la conclusione di Couto parata da Sivera. L'autore dell'azione dell'1-0 veste poi i panni di assistman per Portu, che alla prima da titolare in campionato con un destro all'angolino raddoppia. Momento fondamentale, perché il 2-0 arriva poco prima dell'intervallo, precisamente al 42'. La sfida si chiude prima dello scoccare dell'ora di gioco: calcio di rigore battuto centralmente da Dovbyk, che fa doppietta e manda in archivio il match. Vittoria matura per il Girona, che si porta a 44 punti e si riprende la vetta della classifica. Il Real Madrid torna a -2, il sogno della formazione di Michel continua. E, intanto, il margine sul quinto posto resta di 12 punti. Secondo ko di fila, invece, per l'Alaves, che resta a quota 16: risultato doppiamente negativo, perché la vittoria del Celta Vigo rimette in discussione la lotta per la salvezza. Gli uomini di Garcia sono ora solo a +3 sul terzultimo posto.