Liga, il Cadice ha chiesto al TAS la sospensione del campionato

SPAGNA

La formazione andalusa ha subito gol dall'Elche con un fuorigioco non ravvisato dal Var e ha chiesto al governo del calcio di intervenire.

© Getty Images La Liga è finita nel mirino del Cadice che, dopo essere stato danneggiato nell'1-1 contro l'Elche nella 17a giornata di campionato, si è rivolto al Tas di Losanna per chiedere la sospensione del campionato. Il 16 gennaio scorso, gli andalusi hanno subito la rete del definitivo 1-1 dall'Elche con un'azione viziata da un'evidente posizione di fuorigioco non ravvisato dagli arbitri in campo né dal Var. Decisione che aveva portato il Cadice a fare ricorso già nelle ore successive alla sfida.

Il Comité de Competicion, l'organo incaricato di studiare e risolvere le problematiche nate durante la partita, ha risposto alla richiesta di rigiocare gli ultimi nove minuti di partita dichiarandosi "incompetente in materia" e lasciando le cose come decise dal campo, con tanto di errore.

Una risposta che non ha accontento il Cadice che ha deciso di proseguire nella propria battaglia: congelare l'1-1 contro l'Elche e rigiocare i nove minuti finali della partita ripartendo dal vantaggio per 1-0, annullando la rete di Ponce per fuorigioco. Per farlo