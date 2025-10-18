Liga: il Barcellona vince al 93’, super rimonta del Maiorca sul Siviglia

Araujo salva i Blaugrana con il 2-1 allo scadere sul Girona, andalusi ko 3-1
Nel nono turno di Liga spagnola il Barcellona trova tre punti allo scadere nel 2-1 contro il Girona: i blaugrana vanno avanti con Pedri (13’), ma vengono subito ripresi da Witsel (20’). Dopo due pali e tante parate di Gazzaniga gli uomini di Flick la risolvono al 93’ con Araujo. Va invece ko il Siviglia, rimontato 3-1 in casa dal Maiorca: dopo il vantaggio di Vargas gli ospiti la ribaltano con Muriqi e Joseph (doppietta).
BARCELLONA-GIRONA 2-1
Tre punti pesantissimi a tempo scaduto per il Barcellona, che piega il Girona 2-1. I Blaugrana partono forte, e al 13’ sbloccano la sfida con il gol di Pedri, innescato da Yamal. Il numero 10 spagnolo è però ben ingabbiato dagli ospiti, che al 20’ pareggiano i conti con Axel Witsel, sugli sviluppi di corner. Gli uomini di Flick si rimettono in moto subito per il nuovo vantaggio, e al 30’ Rashford va ad un passo dal 2-1 con una traversa colpita su punizione. All’intervallo il punteggio è sull’1-1, ma l’ingresso di Fermin Lopez nella ripresa spariglia le carte: lo spagnolo è subito molto attivo, e colpisce da fuori area il secondo legno di giornata. Il Barcellona (senza Yamal, sostituito al 64’) prova in tutti i modi a vincerla, con Gazzaniga che alza il muro e respinge tutte le conclusioni di Rashford, Fermin e compagni. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che un insospettabile risolve il match per i padroni di casa: al 93’ Araujo gira in rete la palla a rimorchio di de Jong, per il 2-1 finale che vale la vittoria del derby catalano. Con questo successo il Barcellona scavalca momentaneamente il Real Madrid, a quota 22 punti contro i 21 dei Blancos. Il Girona resta fermo a 6, in penultima posizione.
SIVIGLIA-MAIORCA 1-3
Tonfo casalingo del Siviglia, ribaltato nel secondo tempo per 3-1 dal Maiorca. Il primo tempo è quasi completamente appannaggio degli andalusi, che stappano anche la partita al 16’ con la rete di Vargas su assist di Carmona. Dopo l’intervallo parte lo show degli ospiti, che nel giro di dieci minuti segnano tre gol: prima (al 67’) Muriqi pareggia i conti, poi (al 72’ e al 77’) si scatena Joseph con la doppietta personale che completa la rimonta e mette in cassaforte il risultato. Il Siviglia spreca un’occasione e rimane bloccato a 13 punti, sale a quota 8 invece il Maiorca.