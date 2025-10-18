Liga: il Barcellona vince al 93’, super rimonta del Maiorca sul Siviglia

BARCELLONA-GIRONA 2-1

Tre punti pesantissimi a tempo scaduto per il Barcellona, che piega il Girona 2-1. I Blaugrana partono forte, e al 13’ sbloccano la sfida con il gol di Pedri, innescato da Yamal. Il numero 10 spagnolo è però ben ingabbiato dagli ospiti, che al 20’ pareggiano i conti con Axel Witsel, sugli sviluppi di corner. Gli uomini di Flick si rimettono in moto subito per il nuovo vantaggio, e al 30’ Rashford va ad un passo dal 2-1 con una traversa colpita su punizione. All’intervallo il punteggio è sull’1-1, ma l’ingresso di Fermin Lopez nella ripresa spariglia le carte: lo spagnolo è subito molto attivo, e colpisce da fuori area il secondo legno di giornata. Il Barcellona (senza Yamal, sostituito al 64’) prova in tutti i modi a vincerla, con Gazzaniga che alza il muro e respinge tutte le conclusioni di Rashford, Fermin e compagni. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che un insospettabile risolve il match per i padroni di casa: al 93’ Araujo gira in rete la palla a rimorchio di de Jong, per il 2-1 finale che vale la vittoria del derby catalano. Con questo successo il Barcellona scavalca momentaneamente il Real Madrid, a quota 22 punti contro i 21 dei Blancos. Il Girona resta fermo a 6, in penultima posizione.