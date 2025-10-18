Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
SPAGNA

Liga: il Barcellona vince al 93’, super rimonta del Maiorca sul Siviglia

Araujo salva i Blaugrana con il 2-1 allo scadere sul Girona, andalusi ko 3-1

18 Ott 2025 - 18:21
© Getty Images

© Getty Images

Nel nono turno di Liga spagnola il Barcellona trova tre punti allo scadere nel 2-1 contro il Girona: i blaugrana vanno avanti con Pedri (13’), ma vengono subito ripresi da Witsel (20’). Dopo due pali e tante parate di Gazzaniga gli uomini di Flick la risolvono al 93’ con Araujo. Va invece ko il Siviglia, rimontato 3-1 in casa dal Maiorca: dopo il vantaggio di Vargas gli ospiti la ribaltano con Muriqi e Joseph (doppietta).

BARCELLONA-GIRONA 2-1
Tre punti pesantissimi a tempo scaduto per il Barcellona, che piega il Girona 2-1. I Blaugrana partono forte, e al 13’ sbloccano la sfida con il gol di Pedri, innescato da Yamal. Il numero 10 spagnolo è però ben ingabbiato dagli ospiti, che al 20’ pareggiano i conti con Axel Witsel, sugli sviluppi di corner. Gli uomini di Flick si rimettono in moto subito per il nuovo vantaggio, e al 30’ Rashford va ad un passo dal 2-1 con una traversa colpita su punizione. All’intervallo il punteggio è sull’1-1, ma l’ingresso di Fermin Lopez nella ripresa spariglia le carte: lo spagnolo è subito molto attivo, e colpisce da fuori area il secondo legno di giornata. Il Barcellona (senza Yamal, sostituito al 64’) prova in tutti i modi a vincerla, con Gazzaniga che alza il muro e respinge tutte le conclusioni di Rashford, Fermin e compagni. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che un insospettabile risolve il match per i padroni di casa: al 93’ Araujo gira in rete la palla a rimorchio di de Jong, per il 2-1 finale che vale la vittoria del derby catalano. Con questo successo il Barcellona scavalca momentaneamente il Real Madrid, a quota 22 punti contro i 21 dei Blancos. Il Girona resta fermo a 6, in penultima posizione.

SIVIGLIA-MAIORCA 1-3
Tonfo casalingo del Siviglia, ribaltato nel secondo tempo per 3-1 dal Maiorca. Il primo tempo è quasi completamente appannaggio degli andalusi, che stappano anche la partita al 16’ con la rete di Vargas su assist di Carmona. Dopo l’intervallo parte lo show degli ospiti, che nel giro di dieci minuti segnano tre gol: prima (al 67’) Muriqi pareggia i conti, poi (al 72’ e al 77’) si scatena Joseph con la doppietta personale che completa la rimonta e mette in cassaforte il risultato. Il Siviglia spreca un’occasione e rimane bloccato a 13 punti, sale a quota 8 invece il Maiorca.

spagna
liga

Ultimi video

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

02:16
Domani Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina: Allegri sfida Pioli

I più visti di Calcio Estero

Mondiale U20: il Marocco usa tre portieri e vola in finale, non era mai successo

"Troppi infortuni, è colpa dei vaccini". Calciatore francese perde causa contro Pfizer e Federazione

Brasile, altra caduta per Ancelotti: Seleçao rimontata da 0-2 a 3-2 dal Giappone

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Giappone, rimonta completata e prima vittoria contro il Brasile: le foto del match

Atterraggio d'emergenza per la Nigeria: paura in volo per Lookman e Osimhen

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:03
Serie B, la Juve Stabia batte l'Avellino
19:38
Torino, Simeone segna al Napoli e chiede scusa quasi in lacrime
19:16
Milan, anche Nkunku non ce la fa: Allegri convoca due ragazzi
19:13
Serie A femminile: Fiorentina-Milan 4-3, vincono Genoa e Sassuolo
18:31
Bologna, morto Gino Pivatelli: bomber degli anni '50 e '60, vinse la Champions col Milan