Liga: il Barcellona vince 1-0 a Girona, ancora decisivo Pedri

SPAGNA

Seconda rete consecutiva del classe 2002, ma c’è ansia per Dembélé: il francese out per infortunio

© Getty Images Il Barcellona batte per 1-0 il Girona nel match valido per la diciannovesima giornata di Liga: Xavi deve ringraziare un'altra rete decisiva di Pedri (61'), alla centesima presenza con i blaugrana. L’allenatore dei catalani deve però prendere atto dell'infortunio di Dembélé, sostituito al 26'. La capolista raccoglie la sua quindicesima vittoria in campionato e torna a +6 sul Real Madrid, impegnato domenica nella sfida con la Real Sociedad.

GIRONA-BARCELLONA 0-1

Il Barcellona sa solo vincere in questo 2023: arrivano tre punti anche contro il Girona, battuto per 1-0. Primi venti minuti caratterizzati dalla grande pressione da parte di entrambe le squadre, ma non ci sono occasioni nitide. Al 26’ arriva invece una brutta notizia per i blaugrana, che perdono Dembélé, costretto a uscire per un risentimento muscolare: al suo posto Pedri, giunto alla sua centesima presenza coi catalani. Il match però non si sblocca e il tentativo debole e centrale del trequartista classe 2002 al 41’ non crea problemi a Gazzaniga. Nella ripresa, gli uomini di Xavi non riescono ancora a scardinare la difesa dei padroni di casa, sempre attenti. La capolista però passa al 61’ proprio con Pedri che ribadisce in rete una respinta del portiere: secondo gol consecutivo del 20enne, dopo l’1-0 al Getafe. La gara finalmente si accende e i padroni di casa sembrano trovare il pareggio al 65’ con Martinez, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’86’, ancora Gironins pericolosi con Martin, ma il suo piatto da posizione favorevole si perde sul fondo. Nel finale espulso anche l’allenatore dei padroni di casa, Michel, che restano così dodicesimi a 21 punti. Il Barcellona, invece, si laurea campione d’inverno, vola a quota 47 e torna a +6 dal Real Madrid, che dovrà vedersela domenica con la Real Sociedad, terza in classifica.

CADICE-MAIORCA 2-0

Vittoria preziosa per 2-0 del Cadice contro il Maiorca. Tutte nel primo tempo le reti dei padroni di casa, con Bongonda che al 10’ piazza un rasoterra all’angolino, imprendibile per Rajkovic. Il raddoppio arriva invece al 38’ grazie al rigore assegnato dal direttore di gara Bengoetxea, che viene giustamente richiamato al Var per un tocco di mano di Valjent: dal dischetto il capitano degli andalusi, Alex Fernandez, non sbaglia e fa 2-0. Nella ripresa opportunità per gli ospiti, che provano a riaprire il match al minuto 73, ma il tentativo di Ndiaye trova un pronto Ledesma. La partita si chiude con poche emozioni e regala i tre punti al Cadice, che torna al successo e sale così a 19 punti al quindicesimo posto. Mentre il Maiorca resta decimo a quota 25.