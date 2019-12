Liga: il Barcellona viene fermato dalla Real Sociedad, 2-2 all’Anoeta

SPAGNA

Dopo quattro vittorie consecutive in Liga, si arresta la corsa del Barcellona, costretto al 2-2 sul campo di un’ottima Real Sociedad. I padroni di casa passano in vantaggio al 12’ con un rigore di Oyarbazal (fallo di Busquets su Llorente); i blaugrana ribaltano la partita con Griezmann (38’) e Suarez (49’), ma al 62’ Isak decreta la definitiva parità all’Anoeta. Domani il Real Madrid potrà andare in vetta solitaria a +2, a pochi giorni dal Clásico. Il Levante vince 2-1 a Granada.

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA 2-2

Al 3’ c’è subito un’occasione per i padroni di casa: Isaak corre per vie centrali, scarica a sinistra per Monreal che invece di tirare cerca il traversone a centro area; provvidenziale Piqué che mette in corner. Al 12’ viene concesso un rigore alla Real Sociedad: su un corner di Odegaard, l’arbitro Rojas vede una trattenuta di Busquets su Llorente e non ha dubbi. Il penalty per la squadra di Imanol Alguacil viene trasformato da Oyarzabal con un sinistro impeccabile, che spiazza ter Stegen. Rischiano ancora i blaugrana al 33’: lanciato in profondità da Odegaard, Isak spara con il destro in piena area, ma c’è il grande recupero di Piqué che riesce a deviare in corner la conclusione dell’attaccante della Real Sociedad. Al 38’ Griezmann pareggia i conti: Suarez scappa in contropiede approfittando di un errore di Llorente, allarga sulla sinistra per l’ex Atletico Madrid, che entra in area e beffa Remiro con un delizioso colpo sotto che s’insacca nell’angolino basso. Il Barcellona riesce quindi a cambiare l’inerzia del match e a inizio ripresa completa la rimonta: Busquets va in verticale per lo scatto di Messi (tenuto in gioco da Llorente) che tocca lateralmente per Suarez, il quale insacca col destro a porta vuota. Partita ribaltata al 49’. I campioni di Spagna potrebbero chiuderla, ma prima Remiro si salva in angolo sul diagonale potente di Griezmann e poi Zubeldia salva sulla linea il colpo di testa di Piqué a botta sicura. Così, al 62’, i baschi riequilibrano la gara: cross basso di Monreal dalla sinistra, errore clamoroso di ter Stegen che smanaccia male sui piedi di Isak, il quale insacca con un facile tap-in da due passi. Al 71’ i bianco-blu potrebbero tornare avanti dopo un’altra incertezza di ter Stegen che respinge male un’incornata di Merino; sembra fatta per Willian José che da due passi trova però l’opposizione del compagno di squadra Oyarzabal. In pieno recupero Piqué cade a terra dopo un contatto con Llorente; l’arbitro lascia correre, anche se rimane qualche dubbio. Il Barcellona interrompe la striscia positiva di sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League; domani a Valencia il Real Madrid potrebbe andare a +2 sui blaugrana, a pochi giorni dal Clásico.

GRANADA-LEVANTE 1-2

Perde ancora il Granada, sempre più in caduta libera dopo essere stato addirittura capolista della Liga fino a poche settimane fa. Rochina porta in vantaggio il Levante al 55’ con un bel sinistro dalla distanza; cinque minuti più tardi i padroni di casa agguantano l’1-1 con il colpo di testa di Machis da pochi passi, ma all’89’ sono costretti a crollare sul destro da fuori area di Bardhi, su assist di Campana. Il Levante si porta così a un solo punto di distanza proprio dal Granada.