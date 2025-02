Liga: il Barcellona piega l’Alaves e accorcia su Real e Atletico

BARCELLONA-ALAVES 1-0

La sfida per la Liga 2024/25 sta diventando sempre di più una lotta a tre. Dopo il ko del Real contro l’Espanyol il Barcellona non sbaglia e regola di misura 1-0 l’Alaves. I ritmi in avvio non sono altissimi, ma con il passare dei minuti i Culers aumentano i giri del motore. L’attacco dei padroni di casa non sembra brillante come nell’ultima sfida contro il Valencia, e al termine dei primi quarantacinque minuti le reti sono ancora bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa Flick inserisce Garcia e de Jong, e le sostituzioni del tedesco ottengono l’effetto sperato: al 61’, sugli sviluppi di corner, l’olandese ex Ajax combina con Pedri per innescare Raphinha. Il tiro cross del brasiliano arriva sul secondo palo, dove Lewandowski si fa trovare pronto e insacca da due passi. Gli uomini di Coudet si riaccendono solamente nei dieci minuti finali per provare a portare a casa almeno un punto, senza però riuscirci. Con questa vittoria per 1-0 il Barcellona sale a 45 punti, a -4 dal Real Madrid in vetta e a -3 dall’Atletico secondo. Fermo a quota 21 l’Alaves, in terzultima posizione.