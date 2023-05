Liga: il Barcellona perde con la Real Sociedad nella serata di festa, vince il Villarreal

SPAGNA

I baschi rovinano la festa del Camp Nou imponendosi 2-1. Il sottomarino giallo batte con lo stesso risultato il Girona

© Getty Images Festa rovinata per il Barcellona che, nella 35a giornata di Liga, alla prima uscita da campione di Spagna, perde in casa contro la Real Sociedad 2-1: decisivi i gol di Merino e Sorloth, nel finale la rete di Lewandowski. Vince il Villarreal, che batte in pieno recupero il Girona 2-1. Stesso risultato per l’Athletic Bilbao, vincente contro il Celta Vigo, mentre l’Almeria travolge 3-0 il Maiorca. Pari invece in Getafe-Elche: finisce 1-1.

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 1-2

Sconfitta per il Barcellona, che al Camp Nou viene battuta dalla Real Sociedad 2-0. I blaugrana provano subito a prendere in manco il match facendo girare il pallone per aprire la difesa basca, che aspetta e riparte con qualità. Ed è proprio da un contropiede che arriva il vantaggio ospite: al 6’ Koundé perde un brutto pallone in uscita e lancia Sorloth, che serve Mikel Merino, freddo nel bucare Ter Stegen. Il Barça reagisce e va vicino al pari con Dembélé, che di testa trova il provvidenziale intervento di Remiro. Lewandowski ci prova su punizione, ma senza fortuna. I baschi avrebbero l’occasione di raddoppiare sul finire di tempo, ma la conclusione rasoterra di Cho esalta i riflessi del portiere tedesco. Nella ripresa la partita si fa più fisica, con occasioni che scarseggiano: la Real Sociedad aspetta bassa a difesa del vantaggio, mentre il Barça gestisce il pallone senza riuscire a trovare l’affondo decisivo. La squadra di Xavi non colpisce e allora ne approfittano ancora gli ospiti: al 72’ altro contropiede letale e assist perfetto per Sorloth, che firma il raddoppio basco. Nel finale, al 90’, i blaugrana accorciano con il colpo di testa di Lewandowski, al suo 22esimo gol in campionato. Finisce quindi 2-1 per la Real Sociedad, che conquista punti fondamentali nella propria corsa Champions, rimanendo al quarto posto a quota 65 punti. Rimane a 85 il Barcellona, che lo scorso weekend ha festeggiato il titolo di campione di Spagna.

GIRONA-VILLARREAL 1-2

Vittoria fondamentale per il Villarreal, che batte il Girona 2-1. Parte forte il sottomarino giallo, che passa al nono minuto: ripartenza di Jackson che scappa via, semina un difensore e serve a centro area Pino, che in tap-in firma il suo terzo gol in campionato. I padroni di casa alzano il baricentro e reagiscono: cross dal fondo per Castellanos, che di testa spedisce alto. Poco dopo è Riquelme a saltare secco un difensore e incrociare il destro, parato da Reina. È il preludio al gol del pari: al 24’ calcio di punizione dalla trequarti e sponda per l’inserimento vincente di David Lopez. Nella ripresa torna a crescere il Villarreal, che si fa vedere con il tiro da fuori di Capoue, bloccato da Gazzaniga. La partita prosegue aperta con occasioni da una parte e dall’altra: il Girona trova il gol del vantaggio con Tsygankov, ma l’arbitro annulla per fuorigioco, mentre Riquelme, uno dei più positivi, trova ancora l’intervento di Reina da fuori area. In pieno recupero però, al 94’, la vincono gli ospiti con un’azione fotocopia del primo gol: altro contropiede letale di Jackson e assist perfetto per il tap-in sul secondo palo di Gerard Moreno. Con questa vittoria il Villarreal sale a 60 punti, alimentando il proprio sogno Champions.

ATHLETIC BILBAO-CELTA VIGO 2-1

Vince di misura l’Athletic Bilbao, che supera il Celta Vigo 2-1. Ci mettono soltanto sei minuti i baschi per sbloccare la partita: De Marcos scappa via in profondità e mette il cross per l’accorrente Iñaki Williams, che di testa firma il suo 11esimo gol stagionale. L’attaccante ghanese è ancora pericoloso poco dopo, ma questa volta Villar riesce a parare. Gli ospiti ci provano dalla distanza, ma Gabri Veiga si scontra con il grande intervento di Unai Simon. Poco dopo tocca a Villar invece esaltarsi sul colpo di testa indirizzato in porta di Berchiche, che per poco non trova il raddoppio. A inizio ripresa, al 50’, arriva il pareggio degli ospiti, con Strand Larsen che segna di testa. Il pari però dura poco: quattro minuti dopo Berenguer salta un difensore e a giro trova il palo lontano, riportando in vantaggio i baschi. L’ex Torino è ancora pericoloso poco dopo, ma il suo tiro dalla distanza questa volta si stampa sulla traversa. Finisce quindi 2-1 per l’Athletic Bilbao, che raggiunge quota 50 punti. Rimane a 39 invece il Celta.

ALMERIA-MAIORCA 3-0

Trionfa l’Almeria, che si impone sul Maiorca 3-0. La prima occasione del match è degli ospiti: bel filtrante in area per il rasoterra di Muriqi, che trova il riflesso del portiere avversario. Il vantaggio però lo trovano i padroni di casa: al 13’ Suarez pesca Lazaro smarcato in area, che infila l’angolino. L’Almeria potrebbe raddoppiare poco dopo con la bella punizione di Embarba, fuori di un soffio. La reazione maiorchina è affidata a Valjent, che colpisce di testa ma trova ancora una volta la parata di Martinez. Il secondo gol della squadra di Rubì arriva al 42’ con la bella rete di Lazaro, che da fuori area trafigge ancora Rajkovic. L’attaccante brasiliano firma la sua tripletta al 58’, capitalizzando al massimo il secondo assist di giornata di Suarez. Gli ospiti riescono ad accorciare le distanze con Ndiaye, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Termina quindi 3-0 per l’Almeria, che sale a 39 punti, a -5 proprio dal Maiorca.

GETAFE-ELCHE 1-1

Parità tra Getafe ed Elche: finisce 1-1. Ci mettono soltanto otto minuti i padroni di casa per trovare il gol del vantaggio: inserimento in area di El Haddadi, che al volo firma la sua settima rete stagionale. Il raddoppio potrebbe arrivare poco dopo: prima Djene trova la parata del portiere avversario, poi Unal calcia alto da buona posizione. Nel recupero del primo tempo, al 46’, ecco il sorprendente pari ospite, con Boyé che in mischia pesca il colpo di testa vincente. Nella ripresa torna a spingere il Getafe, con Unal che su punizione esalta i riflessi di Badia. A nulla servono però gli assalti finali dei padroni di casa: termina 1-1. Con questo pari il Getafe sale a 35 punti, rimanendo in corsa per la salvezza. Già retrocesso invece l’Elche.