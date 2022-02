Liga, il Barcellona pareggia al 96’. Il Betis vola  

spagna

I blaugrana strappano il 2-2 nel finale nel derby con l’Espanyol grazie a De Jong. Vince anche la Real Sociedad, Valencia ko



Il Barcellona non vuole più perdere, almeno in campionato. Nella 24ª giornata di Liga, i blaugrana agguantano il 2-2 al 96’ nel derby contro l’Espanyol e trovano l’ottavo risultato utile consecutivo. Non si ferma la corsa del Betis terzo, che passa 4-2 sul campo del Levante con la doppietta di Fekir. Sempre in zona europea, la Real Sociedad sconfigge 2-0 il Granada con il rigore di Oyarzabal e il gol di Rafinha. L’Alaves batte il Valencia 2-1.

ESPANYOL – BARCELLONA 2-2

Il sogno dell’Espanyol di vincere il derby di Barcellona sfuma ancora una volta, con una beffa al 96’. I blaugrana trovano il 2-2 allo scadere con l’incornata di De Jong e allungano a otto la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. La banda di Xavi passa in vantaggio con Pedri, che dopo neanche 80 secondi si inserisce sul cross dalla sinistra di Jordi Alba e con il destro al volo spedisce in rete l’1-0. Quando gli ospiti sembrano in controllo, l’Espanyol trova prima il pari al 40’ con lo splendido destro a giro di Darder e poi il clamoroso sorpasso al 64’ con Raul de Tomas, perfetto nello smarcarsi da Erica Garcia e nel freddare Ter Stegen. Nell’acceso finale vengono espulsi Piqué e Melamed, poi De Jong trova il guizzo del pari last-minute sul cross di Adama Traoré. Il Barcellona è quarto, agganciato dall’Atletico Madrid, l’Espanyol rimane a metà classifica ma soprattutto rimanda il sogno di vincere un derby in Liga, come non succede dal 2009.

LEVANTE – BETIS SIVIGLIA 2-4

Uno straripante Betis Siviglia vola 4-2 sul campo del Levante ultimo in classifica e conferma la sua terza posizione in campionato. Gli uomini di Pellegrini dilagano già nel primo tempo: Fekir sblocca al 14’, Gonzalez raddoppia alla mezz’ora e Carvalho firma il tris al 42’, dando l’impressione di aver chiuso la partita. I padroni di casa però si svegliano all’improvviso e riaprono l’incontro con la doppietta di Dani Gomez tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. A rimettere in ghiaccio l’incontro arriva allora la meravigliosa punizione di Fekir, al 49’, che vale il 4-2 definitivo, agevolato anche dall’espulsione diretta di Soldado al 74’. Il Betis torna a vincere e sale a quota 43, difendendo la terza posizione. Il Levante, alla terza sconfitta consecutiva, resta ultimo a 11.

ALAVES – VALENCIA 2-1

Il Valencia perpetua la propria sofferenza in campionato e perde 2-1 sul campo dell’Alaves, rimandando ancora l’appuntamento con la vittoria che in Liga manca dal 20 dicembre. I padroni di casa, in piena lotta per non retrocedere, trovano l’1-0 al quarto d’ora con Loum, più lesto della difesa avversaria su una respinta corta sugli sviluppi di un corner. Il Valencia pareggia al 62’ con un rigore di Guedes, ma poco dopo commette fallo nella propria area con Musah. Dal dischetto Joselu non sbaglia e sigla il 2-1 per l’Alaves, che sale in terzultima posizione, a tre punti dalla salvezza. Il Valencia resta a 30, abbastanza in alto da non temere troppo la retrocessione e troppo in basso per sognare l’Europa.

REAL SOCIEDAD – GRANADA 2-0

La Real Sociedad stende il Granada con un bel 2-0 e rimane in piena zona europea. David Silva e compagni raccolgono il quinto risultato utile consecutivo passando in vantaggio al 37’ con il rigore concesso per un fallo di mano e realizzato da Oyarzabal. Gli ospiti si rendono pericolosi in più di un’occasione, ma vengono puniti al 74’ da Rafinha, che sfrutta al meglio il suggerimento dello stesso Oyarzabal per siglare il 2-0 definitivo. La Real Sociedad si conferma in sesta posizione, salendo a 38 punti, mentre il Granada, alla quarta sconfitta di fila in Liga, rischia sempre di più di venire risucchiato verso la zona retrocessione.