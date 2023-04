Liga: il Barcellona dilaga e va a +15, sorride il Siviglia

SPAGNA

I blaugrana dominano in casa dell'Elche: netto 4-0 con doppietta di Lewandowski. Gli andalusi passano 2-0 sul campo del Cadice

© Getty Images Continua la corsa verso il trionfo in Liga del Barcellona, che nella ventisettesima giornata domina 4-0 in casa dell'Elche. Lewandowski sblocca al 20' e trova la doppietta al 66': nel mezzo, la rete in ripartenza di Ansu Fati (56'), mentre il poker lo firma al 70' Ferran Torres. Xavi sale momentaneamente a +15 sul Real Madrid. Vittoria fondamentale in zona salvezza per il Siviglia, che vince 2-0 in casa del Cadice grazie a Ocampos ed En-Nesyri.

ELCHE-BARCELLONA 0-4

Continua la fuga del Barcellona, che ora è momentaneamente a +15 sul Real Madrid. I catalani dominano in casa dell'Elche ultimo in classifica vincendo 4-0, anche se il raddoppio arriva soltanto a inizio ripresa. Ad aprire i conti è il solito Lewandowski, che con una conclusione sporca in area al 20' sigla il vantaggio. Il 2-0 lo segna il giocatore più discusso del momento in casa blaugrana: Ansu Fati, che al 56' si invola verso la porta e con un destro all'angolino basso firma la seconda rete degli ospiti. Sono poi le due reti tra il 66' e il 70' a chiudere definitivamente i giochi. Lewandowski deposita in rete la sua personale doppietta dopo una finta, mentre il precisissimo sinistro all'angolino di Ferran Torres vale il definitivo 4-0. Ter Stegen rischia solo in occasione della traversa colpita di testa da Fidel all'85'. Con questo poker, il Barcellona sale a 71 punti: un altro passo verso il trionfo della Liga, con il Real chiamato a rimandare la festa dei catalani vincendo al Bernabeu contro il Valladolid. Brutto ko, invece, per l'Elche, che resta ultimo a quota 13, a -14 dal terzultimo posto in attesa di Valencia e Almeria. La missione salvezza è sempre più impossibile per in fanalino di coda di questa Liga.

CADICE-SIVIGLIA 0-2

Vittoria fondamentale per il Siviglia, che si allontana dalla zona retrocessione battendo 2-0 e staccando il Cadice. La partita si decide nella ripresa: il primo a segnare è l'ex Milan Ocampos, che insacca in area dopo una respinta da corner del portiere di casa Gil. Il raddoppio che chiude i giochi, invece, arriva al 74': il classe 2001 Bryan Gil serve En-Nesyri, bravissimo a battere in uscita l'estremo difensore avversario. Il gol pone virtualmente fine alla partita: gli andalusi salgono a 30 punti e staccano proprio il Cadice, fermo a quota 28. In attesa di Valencia e Almeria, inoltre, sono cinque i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

ATHLETIC BILBAO-GETAFE 0-0

Finisce senza reti al San Mamés: il Bilbao non va oltre lo 0-0 contro il Getafe. Tra i pali, Soria deve subito compiere un miracolo in due tempi sul colpo di testa di Berchiche, mentre al 34', sempre con un'incornata, è Alderete a impegnare severamente Agirrezabala. Nella ripresa, i baschi sono costretti a provarci dalla distanza (tra questi, anche Zarraga), poi la rovesciata in area di Alvarez non inquadra lo specchio della porta. Valverde deve così accontentarsi di un punto: l'Europa ora dista 4 punti, col Villarreal che però può scappare. A quota 30, invece, il Cadice, superato dal Siviglia: e ora, il vantaggio sulla zona retrocessione rischia di assottigliarsi.

GIRONA-ESPANYOL 2-1

Situazione complicatissima per l'Espanyol, al quarto ko di fila e ora a serio rischio. I padroni di casa sfiorano più il vantaggio nel primo tempo con Castellanos e con l'esterno della rete centrato da Tsygankov, mentre i catalani sono tutti nel destro di Sanchez. A sbloccare la sfida con uno splendido controllo e sinistro al volo è Martinez, ma al 74' pareggia Braithwaite. I catalani, però, restano in dieci per l'espulsione di Gomez all'83' e, cinque minuti dopo, Stuani decide la sfida su calcio di rigore. Il Girona sale a 34 punti e si allontana dalla zona retrocessione, sempre più vicina invece per l'Espanyol: Valencia e Almeria sono a -1 e con una partita in meno.