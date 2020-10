Liga: il Barcellona dilaga contro il Celta Vigo. Esultano anche Siviglia e Cadice

SPAGNA

Seconda vittoria (e zero reti subite) per il Barcellona in questa Liga. In dieci per l’espulsione di Lenglet nel primo tempo, Messi e compagni superano 3-0 il Celta Vigo grazie ad Ansu Fati, Sergi Roberto e un autogol di Olaza e si preparano al big match con il Siviglia, vincente contro il Levante grazie alla rete di En-Nesyri al 92’. Il Cadice, in nove per venti minuti nella ripresa, batte l’Athletic Bilbao grazie a un’autorete di Unai Lopez.

CELTA VIGO-BARCELLONA 0-3

Vittoria schiacciante del Barcellona, la seconda in campionato, contro il Celta Vigo. I blaugrana vanno in vantaggio dopo undici minuti con Ansu Fati, servito da Coutinho, ma a tre minuti dalla fine del primo tempo perdono Lenglet (secondo giallo) e disputano l’intera ripresa in dieci. Le cose si mettono comunque nel migliore dei modi per la formazione di Koeman al 51’, quando un pasticcio difensivo dei padroni di casa produce l’autorete di Olaza e regala il doppio vantaggio agli ospiti. Nonostante una traversa al 73’, il Celta (che all’84’ protesta per il brutto fallo su Villar di Jordi Alba, in ritardo ma punito solo con un giallo) non riesce a intimorire gli avversari nemmeno in superiorità numerica e nei minuti di recupero (al 95’) Sergi Roberto insacca il tris e suona la carica per la sfida di domenica con il Siviglia.

SIVIGLIA-LEVANTE 1-0

Al 92’ è una rete di Youssef En-Nesyri su assist di Jesus Navas a cambiare il punteggio e regalare i tre punti al Siviglia, vittorioso per 1-0 contro il Levante. La squadra di Julen Lopetegui – espulso un minuto prima del gol decisivo – centra così il secondo successo in altrettante partite in questa Liga in attesa del big match contro il Barcellona. Match-winner della gara En-Nesyri, inserito al posto di De Jong dall’allenatore biancorosso qualche istante prima di ricevere il cartellino rosso dall’arbitro Fernandez. Nei minuti precedenti invece da segnalare l’intervento del VAR ad annullare la marcatura di El Haddadi viziata da un fallo. Battuta d’arresto dunque per il Levante, che non dà continuità in termini di punti alla vittoria contro l’Osasuna e resta stabile al tredicesimo posto in attesa del prossimo turno contro il Real Madrid.

ATHLETIC BILBAO- CADICE 0-1

Sbattono sul palo centrato da Williams le speranze dell’Athletic Bilbao di prendersi almeno un punto dalla gara contro Cadice. Agli ospiti basta un gol nel secondo tempo per riscattare la sconfitta contro il Siviglia e ottenere la seconda vittoria stagionale. Decisivo, in negativo, Unai Lopez che al 57’ è protagonista di un autogol nello sfortunato tentativo di spazzare via un cross. Il Cadice termina poi la partita in nove per le espulsioni di Akapo (48’) e Negredo (70’) ma nonostante la superiorità numerica i baschi non riescono ad acciuffare il pareggio. La compagine di Gaizka Garitano rimedia la seconda sconfitta in tre gare e resta a ridosso della zona retrocessione. Cadice attualmente ottavo.