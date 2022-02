Liga: il Barcellona batte e supera l'Atletico

SPAGNA

Al Camp Nou, i blaugrana vincono 4-2 con Alba, Gavi, Araujo e Dani Alves e si prendono il quarto posto ai danni dei colchoneros. Nessun gol tra Valencia e Real Sociedad

Il big match della ventitreesima giornata di Liga va al Barcellona, che batte 4-2 l'Atletico Madrid. Al Camp Nou, i colchoneros passano in vantaggio con Carrasco (8'), ma i blaugrana rimontano con Jordi Alba (10'), Gavi (21'), Araujo (43') e Dani Alves (49'), che poi si fa espellere: inutile la rete di Suarez (58'). I catalani salgono a 38 punti e si prendono il quarto posto ai danni di Simeone. Nessun gol, invece, in Valencia-Real Sociedad. Getty Images

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 4-2

Vittoria fondamentale per il Barcellona, che batte 4-2 l'Atletico Madrid e si prende il quarto posto proprio ai danni dei colchoneros. Gli uomini di Simeone passano in vantaggio dopo 8 minuti: Suarez, lanciato in verticale, serve in area Carrasco, che con il destro sul secondo palo batte ter Stegen e firma l'1-0 per la formazione di Simeone. Il vantaggio degli ospiti, però, dura appena 2', poi Dani Alves da destra va a sinistra e serve Jordi Alba, che con un clamoroso mancino al volo trova l'incrocio dei pali e fulmina Oblak. Le azioni si susseguono e al 20' Joao Felix cerca il destro a giro sfiorando lo specchio della porta, poi un minuto dopo ecco la rimonta blaugrana: Traoré se ne va sulla destra e mette al centro, con l'incornata di testa di Gavi che vale il 2-1 dei catalani. Prima dell'intervallo, arriva anche il tris: Pique colpisce la traversa di testa, Ferran Torres non arriva alla ribattuta ma sul pallone si fionda Araujo, che brucia Oblak sul primo palo per il 3-1.

Nella ripresa, il Barcellona chiude subito i giochi con una rete prestigiosa: quella di Dani Alves, che raccoglie un cross dalla sinistra di Gavi mancato sia da Pedri che da Ferran Torres e di destro batte Oblak per il 4-1 della formazione di Xavi. I colchoneros accorciano le distanze al 58' con il colpo di testa dell'ex Suarez, che accorcia da corner. A complicare la situazione al 68' ci pensa poi Dani Alves, che rimedia il rosso dopo un pestone sul polpaccio di Carrasco. Nonostante l'inferiorità numerica, però, il Barcellona resiste e porta a casa un preziosissimo 4-2. Un successo importante per il morale e per la classifica, visto che i catalani salgono a 38 punti e si prendono il quarto posto a svantaggio proprio degli uomini di Simeone, ora a -2 dalla zona Champions.

VALENCIA-REAL SOCIEDAD 0-0

Nessun gol, invece, nel match tra Valencia e Real Sociedad. Al Mestalla, i Pipistrelli non vanno oltre lo 0-0 con gli uomini di Alguacil, che costruiscono il primo pericolo con il colpo di testa di Le Normand disinnescato da Mamardashvili. Dopo un rigore non assegnato ai padroni di casa per atterramento di Maxi Gomez, la partita si accende nella ripresa: la Real Sociedad si vede annullare un gol a Portu per fuorigioco, poi Remiro respinge il tentativo di Maxi Gomez. L'ultima occasione è per il Valencia, che alla fine del lungo recupero colpisce il palo con Guedes. Finisce dunque 0-0: la Real Sociedad scivola al quinto posto con 35 punti, a +5 sui Pipistrelli.

