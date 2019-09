Liga: il Barcellona batte 2-1 il Villarreal, ma Messi si infortuna

SPAGNA

C'è da salvare solo il risultato per il Barcellona. I blaugrana al Camp Nou battono 2-1 il Villarreal grazie ai gol di Griezmann (6') e Arthur (15'). La cattiva notizia per Valverde, oltre al gol subito da Cazorla (il decimo in sei turni di Liga), è l'infortunio di Leo Messi. La Pulce esce all'intervallo per problemi muscolari all'inguine: la presenza in Champions contro l'Inter è a rischio. Nelle altre gare, Valladolid-Granada 1-1, Betis-Levante 3-1.

È un inizio di stagione stregato per Leo Messi, che all'esordio da titolare dopo solo sei giornate per via di un infortunio, accusa un altro problema muscolare ed alza bandiera bianca al 45' nella sfida contro il Villarreal. Per la Pulce, a forte rischio per l'appuntamento del 2 ottobre in Champions contro l'Inter, entra comunque a referto l'assist dell'1-0 di Griezmann. Il francese spizza di testa un corner dell'argentino e lascia intravedere il potenziale del trio che comprende ovviamente anche Suarez (serata storta per il Pistolero). È tutto il Barcellona che gira, e lo fa perché sta tornando a pieno regime un giocatore come Arthur Melo. Il brasiliano al 15' trova un destro che spacca la porta e, soprattutto, il primo gol in gare ufficiali con la maglia del Barcellona. Sembra tutto pronto per una serata di festa, ma l'infortunio di Messi rovina il clima. Prime avvisaglie già alla mezz'ora, la Pulce si fa massaggiare la coscia sinistra a bordo campo. Il Camp Nou tiene il fiato e lo applaude al rientro in campo. Messi ci prova ma cammina, la sua è una partita nella partita, e ai tifosi quasi sembra non interessare il 2-1 di Santi Cazorla (44') con una gran bordata dai 30 metri (responsabilità evidenti di ter Stegen). Nel secondo tempo Messi lascia il posto a Dembélé: il francese entra bene in campo, fornendo due potenziali assist a Griezmann e Suarez, che però ciccano il pallone da ottima posizione. Ter Stegen ancora incerto su Gerard Moreno, poi il Barcellona rischia con un destro di Moi Gomez. Javier Calleja, allenatore del Villarreal, tenta la carta Bacca al posto di un applaudito Santi Cazorla, ma è il Barcellona ad andare più vicino al 3-1, grazie ad Ansu Fati, che sfiora il palo con il mancino, e Griezmann (conclusione alta). Finisce 2-1: il Barcellona sale a dieci punti, a -1 dal trio Real Madrid-Athletic Bilbao-Granada. Gli andalusi, pareggiando 1-1 a Valladolid (rete di Fernandez che risponde a quella di Plano), tornano in testa alla classifica. Nell'altro anticipo, il Betis batte in rimonta per 3-1 il Levante: decisive la doppietta di Loren e la rete di Borja Iglesias.