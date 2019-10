Liga: Griezmann-Messi-Suarez, il Barcellona abbatte l'Eibar e sale in vetta

SPAGNA

Quarta vittoria consecutiva in campionato per il Barcellona, che in attesa di conoscere il risultato del Real Madrid si porta al primo posto nella classifica della Liga. I blaugrana si impongono per 3-0 sul campo dell'Eibar, mandando in rete tutte le stelle del tridente: al 13' segna infatti Antoine Griezmann, al 58' è la volta di Lionel Messi, al 66' chiude i conti Luis Suarez. Barça a quota 19 punti, uno in più rispetto al Real Madrid.

EIBAR-BARCELLONA 0-3

Non era stato facile l'avvio di stagione per il Barcellona, ma la quarta vittoria consecutiva in campionato cancella definitivamente i dubbi di fine estate e riconsegna alla Liga i soliti blaugrana splendidi da vedere e inarrestabili in campo. Ne fa le spese l'Eibar, che soprattutto nel primo tempo prova a giocarsela alla pari al Municipal de Ipurúa, ma deve poi arrendersi a un 3-0 senza storie. Dopo un tentativo quasi da centrocampo di Suarez e una pericolosissima iniziativa targata Pedro Leon per l'Eibar, a mettere subito le cose in chiaro è Griezmann: al 13' è il francese a sfruttare un lancio di Lenglet e a presentarsi da solo davanti al portiere avversario Dmitrovic, battendolo sul primo palo. Nel prosieguo del primo tempo Messi reclama invano un rigore, ma i padroni di casa non stanno a guardare e in particolare con Orellana tengono in apprensione la difesa ospite. Tutto cambia però nella ripresa, interamente colorata di blaugrana: al 50' il Var cancella il raddoppio a Suarez, quindi tocca a Lionel Messi chiudere di fatto la partita al 58'. Il gol del raddoppio è di Leo, ma partecipano tutti gli attaccanti del Barcellona, con un fraseggio in spazi strettissimi da lasciare a bocca aperta. La partita di fatto non c'è più, e quindi arriva anche la gioia personale per Suarez, che al 66' può calare il tris con un facile tocco al termine di un contropiede due contro zero: è un altruista Messi a regalargli un assist al bacio, l'uruguagio deve solo depositare il pallone nella porta vuota.