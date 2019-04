Liga: Getafe-Real Madrid 0-0, Zidane sempre più terzo

25/04/2019

GETAFE-REAL MADRID 0-0

Il derby madrileno tra Azulones e Merengues è inaspettatamente una sfida di alta classifica. Se il Real Madrid non ha più niente da chiedere al campionato, tranne chiudere in dignità, il Getafe si gioca un posto in Champions League, piazzamento impensabile in estate. Zidane recupera Courtois, ma il belga si accomoda in panchina: gioca Navas. In avanti nuova chance per Bale, ancora una volta impalpabile, e Brahim Diaz, in grande spolvero. Passa poco più di un minuto e il Real porta il primo pericolo dalle parti di Soria, ma il diagonale di Benzema è poco preciso. Non è la migliore serata per il francese, anche poco supportato dai compagni. La scelta di Zidane di lasciare in panchina sia Kroos che Modric penalizza la manovra dei Blancos, sterile e bisognosa di colpi che rompano la monotonia. Il primo tempo scorre via senza emozioni e finisce 0-0.



Nel secondo tempo è un altro Real, che in quindici minuti mette a ferro e fuoco la difesa del Getafe. Si fa vedere soprattutto Brahim Diaz. Il classe '99 va vicino all'1-0 in apertura di ripresa, poi offre una palla con i giri perfetti a Carvajal, che appoggia a Isco ma il tiro di quest'ultimo viene respinto da Soria. Ci provano da lontano Casemiro e Carvajal, Soria prima si rifugia in corner, poi blocca in bello stile. Zidane capisce che è il momento di accelerare e cambia gli esterni, inserendo Lucas Vazquez e Asensio. È però il Getafe a farsi pericoloso: al 73' Navas è costretto agli straordinari su Molina e subito dopo su Mata. La banda di Bordalas ha tutta l'intenzione di interrompere la striscia di dieci sconfitte consecutive contro il Real Madrid, tuttavia un pareggio non è da buttare, anche perché permette agli Azulones di restare davanti al Siviglia: le due squadre sono appaiate a 55 punti ma il Getafe ha il vantaggio degli scontri diretti. Provano addirittura a vincerla in contropiede i padroni di casa, ma sarebbe stato troppo. Giusto lo 0-0, il Real Madrid del nuovo corso di Zidane continua a non vincere in trasferta ed è sempre più terzo, con 65 punti e un distacco dall'Atletico che aumenta a sei lunghezze.