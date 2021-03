Liga, doppietta di Benzema, il Real vola al secondo posto

SPAGNA

Successo in trasferta per 3-1 contro il Celta Vigo, con il francese inarrestabile nella prima mezz’ora: suo anche l’assist per Asensio. Blancos ora a -3 dall’Atletico capolista

È sempre e solo Benzema. La doppietta del francese permette al Real Madrid di passare 3-1 sul campo del Celta Vigo e di prendersi (in attesa domani del Barcellona) il secondo posto della Liga. Un piatto destro (20’) e un mancino ravvicinato (30’) consentono al numero 9 di trascinare i blancos sullo 0-2. Santi Mina dimezza le distanze, ma Asensio chiude i conti al 93’ su assist di Benzema. Nell’altra sfida, termina 1-1 tra Athletic Bilbao ed Eibar.

CELTA VIGO-REAL MADRID 1-3

Una volta archiviata la qualificazione ai quarti di Champions, eliminando l’Atalanta, il Real Madrid riprende la marcia anche in Liga e conquista il fondamentale successo esterno contro il Celta Vigo per tenere ancora più viva la corsa per la vittoria del campionato spagnolo. Al 9’, sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva sul secondo palo a Benzema, che calcia di prima intenzione verso la porta di Villar ma sulla sua traiettoria c’è Mallo, il quale devia provvidenzialmente la sfera. Ma è proprio l’attaccante francese (guarda caso) a sbloccare il match al 20’: grande azione personale di Kroos, imbucata con i giri giusti per Benzema che, dimenticato dai due centrali del Celta, controlla in area e trova l’angolino con un piatto destro ravvicinato. Dopo un colpo di testa alto di Santi Mina, Benzema si dimostra ancora una volta inarrestabile e firma il raddoppio alla mezz’ora: errore in costruzione dei padroni di cassa, con Tapia che perde palla su pressione di Kroos e per il numero 9 dei blancos diventa facilissimo siglare lo 0-2 con un mancino che spiazza Villar. Lo stacco indisturbato di Santi Mina, sulla punizione di Suarez, riapre i giochi a fine primo tempo. La formazione allenata da Coudet aumenta il pressing e al 62’ sfiora il 2-2 con un sinistro dal limite di Iago Aspas, deviato in calcio d’angolo in tuffo da Courtois. Brividi assoluti invece per il portiere belga nel finale: lo stesso Aspas colpisce infatti il palo su punizione dopo una leggera deviazione di Casemiro. In pieno recupero, contropiede micidiale di Benzema dalla sinistra che pesca in area Asensio, il quale addirittura spinge in rete di ginocchio. 1-3. Zidane sorpassa il Barcellona in seconda posizione con 60 punti; appena 3 in meno dell’Atletico capolista.

ATHLETIC BILBAO-EIBAR 1-1

È solo 1-1 per l’Athletic Bilbao in casa contro l’Eibar penultimo in classifica, con la squadra allenata da Marcelino che è sempre più lontana dalla zona Europa con i suoi 35 punti. Padroni di casa in vantaggio al 9’ grazie a un bellissimo esterno sinistro al volo firmato da Berchiche sul preciso cross dalla destra di De Marcos. Bilbao che non riesce a gestire il vantaggio per più di 8 minuti, perché ci pensa Kike a siglare il gol del definitivo 1-1, sfruttando un’ingenuità della difesa dell’Athletic. L’Eibar raggiunge quota 22 punti.