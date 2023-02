Liga: Depay trascina l’Atletico, Simeone vince 1-0 in casa del Celta

SPAGNA

L'ex Barcellona fa sorridere i Colchoneros nel finale. 1-1 con due rigori sbagliati tra Getafe e Rayo Vallecano

© Getty Images Memphis Depay regala l'1-0 all'Atletico Madrid contro il Celta Vigo nella ventunesima giornata di Liga. Il primo gol dell'ex Barça risolve all’89' una gara bloccata per i Colchoneros, in dieci dal 70' per il rosso a Savic. È 1-1 invece tra Getafe e Rayo Vallecano: ospiti avanti con l'autorete di Arambarri (38'), poi Borja Majoral sbaglia dagli undici metri. Al 77', Ünal beffa un incerto Dimitrievski, prima dell'errore su rigore di de Tomas.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID 0-1

Vittoria all'ultimo respiro contro il Celta Vigo per l’Atletico Madrid, che per l'1-0 deve ringraziare il primo gol con la nuova maglia dell’ex Barcellona Memphis Depay. Prima frazione povera di emozioni, da segnalare solo per i padroni di casa il tiro dalla distanza di Carles Perez al 39', con Oblak che devia in corner. Nella ripresa, Colchoneros vicini al vantaggio con Morata, ma Villar interviene senza particolari problemi. Il punto di svolta arriva al 70', quando Savic atterra Seferovic lanciato a rete: rosso diretto e ospiti in dieci uomini. Pochi secondi dopo, i galiziani si rendono estremamente pericolosi con la traversa colpita su punizione da Iago Aspas che fa sussultare tutto il Balaidos. Gli uomini di Carvalhal prendono sempre più fiducia e Oblak deve superarsi sul tentativo dalla distanza di Carles Perez. All’85', parata d’istinto dello sloveno, che salva su una possibile autorete di Reinildo. Il vantaggio arriva quattro minuti dopo proprio con il primo sigillo in campionato di Depay, che si gira velocemente in area e buca Villar. L’Atletico Madrid sale così a 38 punti, consolidando il quarto posto. Sa di beffa questa sconfitta, invece, per il Celta Vigo, che resta a 23 in tredicesima piazza.

GETAFE-RAYO VALLECANO 1-1

Una rete e un calcio di rigore sbagliato a testa per Getafe e Rayo Vallecano, che non vanno oltre l'1-1. Al 38' arriva il vantaggio dei madrileni con l’autogol di Arambarri. Nella ripresa c’è l'opportunità per il pareggio, ma l’ex romanista Borja Mayoral sbaglia un calcio di rigore al 51'. Gli Azulones sembrano accusare il colpo e come se non bastasse Alena si fa anche espellere pochi minuti dopo con un doppio giallo: padroni di casa in dieci. Al 77', il portiere dei Rayistas Dimitrievski si fa beffare da Ünal, che fa 1-1 sul rinvio incauto dell’estremo difensore. Nove minuti dopo, ecco il secondo rigore, stavolta per gli ospiti per un fallo di mano di Alvarez: sul dischetto fallisce anche Raul de Tomas, che trova una grande parata di Soria. Con questo pareggio, il Vallecano sale a 33 punti, mentre il Getafe si porta a 19, ma resta penultimo e ancora a secco di vittorie in questo 2023.

