Mondiale per club: il Real Madrid è campione, battuto l’Al Hilal 5-3

Ancelotti porta i Blancos sul tetto del mondo per la quinta volta nella loro storia: doppiette di Vinicius e Valverde

Il Real Madrid è di nuovo sul tetto del mondo

































































































© Getty Images 1 di 50 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Real Madrid vince il Mondiale per club per la quinta volta nella sua storia (dopo il 2014, 2016, 2017 e 2018). A Rabat le Merengues trionfano nel pirotecnico 5-3 contro l’Al Hilal. Per i Blancos a segno due volte Vinicius (13’, 69’) e Valverde (18’, 58’), oltre alla rete del solito Benzema (54’). Per i sauditi il gol di Marega (26’) e la doppietta di Vietto (63’, 79’). Nella finale 3°/4° posto il Flamengo vince 4-2 contro l’Al Ahly.

Il Real Madrid è Campione del Mondo per club per la quinta volta nella sua storia. A Rabat le Merengues vincono in un pirotecnico 5-3 contro l’Al Hilal. Nell’avvio di gara la squadra di Ancelotti parte molto bene e indirizza la finale fin dai primi minuti: al 13’ Vinicius porta in vantaggio il Real, su assist di Benzema. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio, siglato da Federico Valverde con una conclusione di destro che viene deviata e beffa Al-Mayouf. Partita già chiusa? Altroché. I sauditi reagiscono velocemente e accorciano le distanze con Marega al 26’. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 2-1. Nella ripresa i Blancos approcciano nello stesso modo in cui avevano iniziato, continuando a spingere. Al minuto 54 è Karim Benzema a segnare il 3-1, con una zampata da pochi metri su un grande assist di esterno di Vinicius.

Quattro minuti più tardi arriva anche il 4-1, con la doppietta personale di Federico Valverde. L’Al Hilal non esce dalla partita e accorcia le distanze ancora una volta al 63’ con Vietto, nuovamente a rete dopo il gol in semifinale. La speranza per gli undici di Ramon Diaz dura pochissimi minuti, con il Real che chiude la partita al 69’ grazie, ancora una volta, al solito Vinicius. Al 79’ arriva la doppietta personale per Vietto, che fissa il tabellino sul 5-3 finale. Il Real diventa campione del mondo percClub per la quinta volta, dopo i successi del 2014, 2016, 2017 e 2018. Stoica prestazione per l’Al Hilal, che deve però arrendersi in finale alla superiorità del Madrid.

Nella finale terzo/quarto posto arriva il successo del Flamengo, che chiude questo Mondiale per Club sul terzo gradino del podio rifilando un 4-2 all’Al Ahly.