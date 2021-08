Liga: Correa trascina l’Atletico, doppietta e vittoria col Celta Vigo

SPAGNA

I campioni di Spagna in carica vincono 2-1 in trasferta nella prima giornata di campionato

Comincia con una vittoria la difesa al titolo del campionato spagnolo per l’Atletico Madrid. Nella loro prima partita della Liga 2021/2022, i Colchoneros superano 2-1 il Celta Vigo in trasferta grazie alla doppietta di Correa che tra il 23’ e il 64’ risponde alla rete di Aspas (59’ su rigore). La squadra di Simeone, priva di Joao Felix per infortunio ma forte dell’esordio dell’ex Udinese De Paul nella ripresa, porta a casa i tre punti grazie alla solita prestazione fisica e solida in difesa. Nei minuti finali il match addirittura diventa molto nervoso e teso, tanto che nel lunghissimo recupero concesso (sette minuti) l’arbitro caccia Hermoso e Mallo, rispettivamente dell’Atletico e del Celta, con un rosso diretto. La partita arriva fino al 100’ minuto e Simeone può esultare al triplice fischio per una vittoria molto sofferta. Nella prossima giornata i biancorossi di Madrid sono attesi dalla sfida in casa contro l’Elche (domenica 22 alle 19.30). Per il Celta Vigo, opportunità di riscatto lunedì 23 alle 22 contro l’Osasuna a Pamplona.