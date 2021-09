Liga: clamoroso ko dell’Atletico sul campo dell’Alaves

SPAGNA

Laguardia decide il match di testa dopo nemmeno 4 minuti di gioco: niente vetta della classifica e secondo posto dei colchoneros a rischio

Inaspettato brusco stop dell’Atletico Madrid nel match che apre la settima giornata della Liga: l’Alaves, fanalino di coda prima di questo match, supera a sorpresa 1-0 i campioni di Spagna. Dopo la doccia a freddo per i Colchoneros, colpiti al 4’ dal colpo di testa di Laguardia, gli uomini di Simeone cercano di scuotersi ma fanno molta fatica a pungere. Soltanto nella ripresa si vede una reazione: Correa e Llorente sfiorano il pari, ma non bastano.

Segnali preoccupanti per l’Atletico Madrid in vista del match di Champions League contro il Milan. Perché Simeone tutto poteva aspettarsi tranne che cadere sul campo dell’ultima in classifica. E invece l’Alaves compie l’impresa al Mendizorroza e inguaia i campioni di Spagna anche nella difesa del loro attuale secondo posto nella Liga.

Avvio a dir poco complicato per il Colchoneros: sul calcio d’angolo battuto da Duarte, infatti, Laguardia prende il tempo alla difesa e schiaccia di testa al 4’. Gli uomini di Simeone, colpiti a freddo dal capitano dei Babazorros, sono costretti a una gara di rincorsa per la terza volta in questo campionato. La loro prima nitida occasione da gol arriva al 27’: Llorente interviene su una palla vagante al limite dell’area e scocca un destro sbilenco che non inquadra lo specchio della porta. Fitta ragnatela di passaggi da parte degli ospiti, ma l’Alaves preserva la distanza di sicurezza dalla propria area. In avvio di secondo tempo Laguardia salva sulla linea una punizione di De Paul. I padroni di casa difendono con le unghie e con i denti il vantaggio di misura e lo conservano fino al triplice fischio finale, nonostante le occasioni pericolose create da Correa e Llorente (belle parate di Pacheco). Primi tre punti in classifica per l’Alaves; l’Atletico fallisce il sorpasso in vetta al Real Madrid e ora deve anche guardarsi la Real Sociedad alle proprie spalle.