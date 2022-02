Liga: clamoroso al Wanda Metropolitano, il Levante stende l'Atletico

SPAGNA

La rete di Melero al 54' regala al fanalino di coda l'1-0 in casa dei colchoneros, che non riescono a prendersi il quarto posto in solitaria e perdono il recupero della ventunesima giornata

Clamoroso nel recupero della ventunesima giornata di Liga: l'Atletico Madrid, infatti, perde 1-0 in casa contro il Levante. Al Wanda Metropolitano, decide il gol al 54' di Melero, che riceve in area da de Frutos e fulmina Oblak sul primo palo. Con questa sconfitta, i colchoneros di Simeone falliscono l'occasione di prendersi il quarto posto in solitaria, mentre la formazione di Lisci trova il secondo successo in campionato. Getty Images

Sembrava l'occasione perfetta per prendersi la zona Champions in solitaria ed avvicinarsi al terzo posto del Betis: invece, l'Atletico incassa un clamoroso ko nel recupero della ventunesima giornata di Liga. Al Wanda Metropolitano, infatti, il fanalino di coda Levante si impone per 1-0, centrando il secondo successo in campionato. I primi segnali di pericolo per Simeone arrivano già a metà primo tempo, con de Frutos che impegna severamente Oblak, anche se prima dell'intervallo Lemar non riesce a sfruttare un rimpallo in area e spara alto sopra la traversa. Il gol che decide il match arriva al 54': de Frutos punta la porta e serve in area Melero, che di prima e di destro fulmina Oblak sul primo palo firmando l'1-0. Quattro minuti dopo, l'Atletico reclama un rigore per tocco di mano, non convalidato però da Montero dopo l'on field review. I padroni di casa si riversano in avanti a caccia del pareggio, ma è invece de Frutos a sfiorare la doppietta e il 2-0: bravo Oblak a respingere. Il forcing finale della squadra Simeone è inutile, anche perché la rovesciata vincente di Correa al 96' viene annullata per fallo di Gimenez su Caceres. Il Levante centra così l'impresa e passa 1-0, trovando il secondo successo in questa Liga: la formazione di Alessio Lisci è comunque a -10 dalla zona salvezza, una missione che da oggi sembra però un po' meno impossibile. L'Atletico, invece, resta quarto a quota 39 insieme al Barcellona che, però, a questo punto ha una partita in meno rispetto ai colchoneros.