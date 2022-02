Liga, cinquina Villarreal. Il Siviglia vince il derby  

SPAGNA

Il Sottomarino Giallo doma l’Espanyol 5-1 grazie al poker personale del 19enne Yéremi Pino, gli uomini di Lopetegui battono il Betis 2-1





Il Villarreal si mangia l’Espanyol e mostra al mondo un nuovo, giovane talento. Gli avversari della Juventus negli ottavi di Champions vincono 5-1 nella 26ª giornata di Liga, trascinati dalle quattro reti del classe 2002 Yéremi Pino, e sono quinti. Il Siviglia si prende il derby contro il Betis con un 2-1 firmato da Rakitic (su rigore) ed El Haddadi, consolidando la seconda posizione. Lopetegui però perde il Papu Gomez per infortunio.

SIVIGLIA-BETIS 2-1

Il Siviglia si aggiudica il derby d’alta classifica, battendo il Betis 2-1. Gli uomini di Lopetegui giocano con maggiore concretezza e approfittano di qualche spazio concesso dagli ospiti. Al 23’ En Nesyri salta Bravo, che in uscita lo tocca dentro: è rigore. Dal dischetto Rakitic spiazza il portiere avversario e porta in vantaggio i padroni di casa. Alla mezz’ora l’ex Atalanta Papu Gomez si fa male (infortunio muscolare) ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra El Haddadi, che al 41’ non fa rimpiangere l’argentino e sigla il 2-0 con un sinistro non irresistibile, su cui Bravo si fa ingannare dal rimbalzo. Il Betis si sveglia solo nella ripresa con l’iniziativa dell’ex Fiorentina Tello, che trova la pronta risposta di Bono. Nel finale Alex Moreno spara fuori da due passi sul pallone morbido di Bellerin, poi Canales si inventa la pennellata dell’1-2 su punizione al 94’. È troppo tardi per la rimonta: il Siviglia vince e consolida la sua seconda posizione, a 6 punti dal Real Madrid e a +8 sui cugini del Betis, terzi.

VILLARREAL-ESPANYOL 5-1

Il Villarreal spazza via l’Espanyol 5-1 e manda un messaggio alla Juventus, sua avversaria negli ottavi di finale di Champions League. Il Sottomarino Giallo domina l’incontro casalingo, guidato dal poker personale del giovane asso Yéremi Pino, 19 anni, che nella sua giovane carriera finora non aveva mai siglato neanche una doppietta. Il classe 2002 scrive la tripletta personale già nel primo tempo: al 14’ di testa su cross di Estupiñan, al 20’ con un destro preciso sugli sviluppi di un corner e nei pressi dell’intervallo con il mancino su assist di Capoue. La giornata di onnipotenza assoluta viene impreziosita al 53’ con il quarto centro personale, su assist di Danjuma. Nel finale il tap in di Keidi Bare dopo la traversa di de Tomas e il gol di Boulaye Dià in contropiede scrivono il 5-1 finale. Il Villarreal si gode uno Yéremi Pino sensazionale e rimane in piena zona Europa Legue, ad appena tre punti dalla Champions.