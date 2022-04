Liga, Benzema di rigore: il Real vola a +12

SPAGNA

Tre penalty concessi ai blancos, di cui due vengono trasformati e uno sbagliato tutti dal francese: il Celta Vigo è piegato 2-1 a casa sua

Il Real Madrid si riprende dallo choc contro il Barcellona di due settimane fa e va vincere 2-1 sul campo del Celta Vigo, per il +12 sul Siviglia, secondo in Liga. Blancos avanti al 19’ con il rigore trasformato da Benzema. I padroni di casa agguantano il pari al 53’ con Nolito, si salvano dal dischetto quando il francese, questa volta, si fa ipnotizzare da Dituro, ma poco dopo è proprio Benzema a segnare il gol vittoria, sempre su rigore, al 70’. Getty Images

CELTA VIGO-REAL MADRID 1-2

Archiviato il pesante ko nel Clásico prima della sosta del campionato, il Real Madrid riprende la propria marcia verso la conquista della sua 35esima Liga e lo fa in trasferta contro il Celta Vigo. Al 10’, Benzema sbaglia di testa un gol ormai fatto, tutto solo sulla bella palla di Vazquez dalla destra. Poco dopo c’è Denis Suarez che impegna Courtois a deviare una conclusione insidiosa in calcio d’angolo. Tuttavia il risultato è sbloccato dai blancos, al 19’: intreccio di gambe tra Nolito e Militao e l’arbitro assegna il rigore che viene trasformato senza problemi da Benzema. Il portiere belga nega l’immediato 1-1 a Iago Aspas andando a volare a mano aperta sulla punizione di quest’ultimo. Nel finale di primo tempo la posizione di fuorigioco dello stesso Aspas, che aveva disturbato Alaba nel recupero, invalida il gol del pari di Galhardo, la cui gioia viene strozzata dal Var. Al 53’ Nolito si riscatta dal rigore ‘regalato’ al Real, trovando il tap-in del pareggio meritato dopo il traversone dalla sinistra di Javi Galan. Altri due penalty vengono però concessi alla squadra di Ancelotti poco dopo: il primo viene sbagliato da Benzema (parata di Dituro dopo il fallo di Murillo su Rodrygo), mentre il secondo (Kevin Vazquez stende Mendy) viene realizzato dal francese. Le merengues volano a +12 sul secondo posto del Siviglia, in attesa della partitissima degli andalusi contro il Barcellona domani.

LEVANTE-VILLARREAL 2-0

Clamoroso e inaspettato crollo del Villarreal sul campo dell’ultima in classifica. Il Sottomarino Giallo viene sconfitto per 2-0 dal Levante e rimane fuori dalla zona Europa: decisiva una doppietta di José Luis Morales nella seconda parte della ripresa. Il numero 11 della formazione di Valencia prima sblocca il risultato al 69’ sfruttando un meraviglioso assist di tacco di Roger Marti, poi chiude i conti al 91’ freddando il portiere Rulli. Seconda sconfitta consecutiva per il Villarreal in Liga dopo la grande impresa in Champions allo Juventus Stadium.

GETAFE-MAIORCA 1-0

Successo importantissimo successo per il Getafe in chiave salvezza: il Maiorca, terzultimo, viene piegato di misura al Coliseum Alfonso Perez e scivola a -6 proprio dalla formazione allenata da Quique Flores. Succede tutto nel secondo tempo: prima Enes Unal sbaglia il rigore del possibile vantaggio casalingo, dopo il fallo di mano di Franco Russo (poi espulso), poi però il Getafe rimedia in corso d’opera e trova il gol vittoria a 8’ dalla fine, grazie al tiro ravvicinato dell’ex romanista Borja Mayoral sull’assist di Gonzalo Villar.

