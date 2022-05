Liga: Barcellona sempre più secondo. Paura per Araujo, trasportato in ospedale

SPAGNA

I blaugrana superano 3-1 il Celta Vigo, colpo fondamentale 1-0 degli andalusi che allontanano il Bilbao dall’Europa, ok anche il Betis

Si apre con le vittorie di Barcellona, Betis e Granada la 36esima giornata della Liga. I blaugrana ipotecano il secondo posto in classifica grazie al 3-1 casalingo con il Celta Vigo (reti di Depay e doppietta di Aubameyang). Paura per Araujo: testa a testa con Gavi e trasporto in ambulanza in ospedale. La prima diagnosi parla di commozione cerebrale. La squadra di Siviglia è invece quinta grazie al netto successo 3-0 a Valencia. Gli andalusi infine mettono a segno un importante colpo salvezza 1-0 sull’Athletic Bilbao e i baschi perdono l’occasione di salire in zona Europa. Barcellona, paura per Araujo: scontro con Gavi, via dal campo in ambulanza





1 di 4 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 4 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

BARCELLONA-CELTA VIGO 3-1

Il Barcellona blinda il secondo posto in classifica, decisiva la vittoria casalinga contro il Celta Vigo già salvo e senza particolari motivazioni. Successo già ipotecato nel primo tempo per gli uomini di Xavi, avanti 2-0 con le reti di Depay alla mezz’ora e Aubameyang al 41’. In avvio di ripresa succede di tutto con il tris di Aubameyang, il gol della bandiera di Aspas e il rosso a Murillo nel giro di 15 minuti. Con gli ospiti in dieci i blaugrana amministrano fino alla fine senza difficoltà, nonostante il Var che annulla il poker al 79’ e gli infiniti 11 minuti (e oltre) di recupero per l'infortunio del difensore blaugrana Ronald Araujo, caduto a terra dopo uno scontro con il compagno di squadra Gavi e trasportato in ospedale in ambulanza. La prima diagnosi parla di commozione cerebrale.

GRANADA-ATHLETIC BILBAO 1-0

Fondamentale colpo salvezza del Granada che si allontana momentaneamente dalle zone pericolose della classifica, mentre il Bilbao perde l’occasione di agganciare il treno per l’Europa. Nel primo tempo è Collado a portare avanti gli andalusi al 35’, nella ripresa i baschi provano a reagire ma l’espulsione di Vesga a cinque minuti dalla fine spezza le gambe all’Athletic.

VALENCIA-BETIS 0-3

Il Betis Siviglia resta saldo al quinto posto grazie alla facile vittoria in casa di un Valencia che ormai non ha più nulla da chiedere alla classifica e si appresta a concludere una stagione negativa. Succede tutto nella ripresa: Willian Josè apre le danze al 57’, i padroni di casa faticano a reagire e allora Canales e Iglesias calano il tris nei minuti finali.