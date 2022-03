Liga: Atletico sfonda il Rayo, Simeone è terzo da solo

SPAGNA

Koke regala l’1-0 e il terzo posto solitario ai colchoneros, in attesa del Barcellona (che ha due partite in meno). Ok il Valencia

In attesa del Clásico di domani sera, l’Atletico Madrid supera 1-0 in trasferta il Rayo Vallecano e stacca di 3 punti il Barcellona, volando da solo al terzo posto in Liga (anche se i blaugrana hanno disputato due partite in meno). Dopo un primo tempo sbloccato, Koke la decide a favore dei colchoneros al 49’. Quinta vittoria di fila per Simeone. Il Valencia passa 1-0 a Elche e spera ancora nell’Europa. Successi anche per Osasuna e Granada. Getty Images

RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID 0-1

L’Atletico Madrid conquista il quinto successo consecutivo in Liga grazie all’1-0 sul campo del Rayo Vallecano e si prende, almeno per una notte, la terza posizione solitaria con i suoi attuali 54 punti (a +3 sul Barcellona quarto e a -2 dal Betis secondo). Comincia il match e Koke inventa un filtrante per Joao Felix che in area calcia sul primo palo, anche se Dimitrievski è attento e devia in angolo. Al 12’ Griezmann in scivolata, tutto solo, non impatta la sponda aerea di Joao Felix. A parte una torsione a lato di quest’ultimo su calcio d’angolo di Griezmann, non succede più nulla nel primo tempo di Vallecas. Ripresa che invece che si apre con un lampo dei colchoneros, che si portano in vantaggio al 49’: Koke scambia con Joao Felix dal limite, entra in area e calcia di prima a giro all’angolino. Il derby è sbloccato. A questo punto l’Atletico riesce ad andare più facilmente alla ricerca del raddoppio, che sciupa al 60’ quando Griezmann, a tu per tu con il portiere avversario, si fa ipnotizzare. Sul fronte opposto, è però bravissimo Oblak sul piazzato di Mario Suarez. Anche Nteka sfiora l’1-1 a 10’ dalla fine, ma da due passi non riesce a spingere in porta un pallone d’oro di Valentin. All’85’ viene espulso Correa per proteste veementi contro l’arbitro, ma il risultato non cambierà comunque più.

LE ALTRE PARTITE

Preziosissimo successo del Valencia che, anche se non sarà esattamente semplicissimo, rimane ancora tecnicamente in corsa per agguantare l’ultimo posto in Europa: Elche battuto a casa sua 1-0 grazie al gol vittoria di Guedes al 50’. Real Sociedad, sesta, ora distante 7 lunghezze. L’Osasuna stende in casa 3-1 il Levante grazie alle reti di Avila (44’), Budimir (57’) e Brasanac (64’) ed è ora decimo da solo. Sono infine 3 punti fondamentali quelli che il Granada strappa sul campo dell’Alaves penultimo: nei continui sorpassi e controsorpassi del Mendizorrotza, a spuntarla sono gli ospiti con la marcatura del definitivo 3-2 a opera di Luis Suarez all’87’. Granada a +4 sulla zona retrocessione.