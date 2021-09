Liga, Araujo salva il Barcellona al 90’: 1-1 con il Granada

SPAGNA

I blaugrana evitano il ko allo scadere con il colpo di testa del difensore uruguaiano, dopo il vantaggio di Duarte

Il Barcellona non va oltre il pareggio nel Monday Night della Liga. Gli uomini di Koeman pareggiano 1-1 in casa contro il Granada, salvandosi allo scadere da una sconfitta a tratti meritata. Ospiti in vantaggio dopo neanche due minuti con il colpo di testa di Duarte, i blaugrana spingono e colpiscono due legni con Sergi Roberto e Mingueza prima di trovare l’incornata del pareggio al 90’ con Araujo. Il pubblico del Camp Nou però rumoreggia.

Il Barcellona strappa il pareggio al 90’ nella sfida casalinga contro il Granada nel lunedì sera di Liga. I blaugrana, grandi favoriti, faticano a proporre gioco per buona parte del match e alla fine possono quasi festeggiare la mancata sconfitta in una serata difficile e iniziata male. Gli ospiti infatti gelano il pubblico del Camp Nou prima ancora che tutti i tifosi prendano il loro posto: dopo 90 secondi Escudero raccoglie una respinta sul suo stesso corner e pennella sul secondo palo per l’inserimento di Duarte, che di testa appoggia in rete indisturbato. I blaugrana accusano il colpo ma pian piano iniziano a costruire. Al 18’ Sergi Roberto sfiora il pareggio ma il suo destro violento sbatte contro la traversa, con Maximiano fermo a guardare. Il Barcellona si affida al suo solito gioco con manovra prolungata, a lungo sterile. In chiusura dal primo tempo Ter Stegen salva sulla botta da fuori di Minchu, dall’altra parte Maximiano salva sull’incornata di Araujo e poco dopo sulla conclusione di Dest.

Nella ripresa i blaugrana confermano le loro difficoltà nel costruire occasioni pericolose, tanto che la palla migliore capita sulla testa di Araujo sugli sviluppi di un corner. Koeman si affida soprattutto all’estro di Depay, ma l’olandese, più bravo a finalizzare che a costruire, non è nella serata migliore e vede i suoi tiri ribattuti dalla difesa avversaria. Avvicinandosi allo scadere, la paura della sconfitta fa produrre azioni su azioni ai padroni di casa: il cross sbagliato di Mingueza accarezza la traversa esterna, poi il nuovo entrato De Jong si divora il pareggio spedendo alto di testa da due passi. Il tanto agognato pareggio arriva al 90’ con Araujo, che al terzo tentativo trova l’incornata vincente sul cross alla disperata di Gavi. Il finale nervoso non cambia più il risultato e l’1-1 finale, per come si era messa la serata, può anche andare bene al Barcellona, ora a 8 punti in Liga (5 in meno del Real, che ha giocato una partita in più). Per il Granada invece la gioia per la prima vittoria stagionale sfuma al 90’. I fischi del Camp Nou, comunque, rendono l’idea dell’umore del pubblico catalano.