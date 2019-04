Liberia: serpenti nell'ufficio di Weah

23/04/2019

Brutta disavventura per George Weah, ex attaccante del Milan e dal 22 gennaio 2018 presidente della Liberia. A causa di due grossi serpenti neri presenti nel suo ufficio, il 52enne uomo politico è stato costretto a lasciare l'edificio che ospita il Ministero degli Esteri e a lavorare nella casa di Monrovia per alcuni giorni prima che venisse effettuata la disinfestazione. "E' una semplice misura precauzionale, per permettere che i due serpenti siano allontanati dagli uffici" aveva spiegato il segretario di stato Smith Toby.