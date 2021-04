L'ex Inter Guarin arrestato: violenta rissa in famiglia

E' stato arrestato dalla polizia l'ex Inter Fredy Guarin per una violenta rissa in famiglia. L'ex Inter (ora nei Millonarios) si trovava nell'abitazione dei genitori. Sono stati proprio loro a chiamare le forze dell'ordine dopo un'aggressione da parte proprio del giocatore nei confronti del padre. Un video, apparso poi sui social, ha documentato la vicenda, con Guarin decisamente alterato (sotto effetto dell'alcol) e insanguinato, portato poi via delle autorità. Ferito anche un agente. Il giocatore è stato poi trasportato in ospedale dov'è sorvegliato dalla polizia.