L'ex arbitro Iturralde: "Guardiola subdolo, Mourinho più facile da controllare"

Il 29 novembre 2010 fu la giornata della manita del Barcellona di Guardiola al primo Real Madrid di Mourinho, l'arbitro di quel match, Eduardo Iturralde González, ha rivelato nuovi retroscena. "A fine match il portoghese si è avvicinato e mi ha detto: molto bene Iturralde. Gli ho risposto: hai sbagliato, qui c'è un solo gallo nel pollaio e non sei tu". Ma l'ex fischietto tira una bordata anche a Guardiola: "Mourinho era più facile da controllare, metteva in scena il suo circo e il suo teatro. Con Pep invece era più difficile, protestava in modo più subdolo".