Laporta sta già lavorando al primo obiettivo: trattenere Messi

Dopo le elezioni che lo hanno visto tornare alla guida dei catalani il neo presidente si sta già muovendo per fare in modo che Leo resti

"E' stato molto bello vedere Messi andare a votare, è un'ulteriore prova che ama il Barcellona. Sono convinto che voglia restare e sì, si è congratulato con me per aver vinto le elezioni, credo che sia normale", queste le parole che Joan Laporta, il nuovo presidente del Barcellona, ha rilasciato a Catalunya Ràdio. La sua elezione ha portato alla convinzione che ora ci possano essere dei margini per poter trattenere il campione argentino, che sembrava sempre più destinato altrove.

Il contratto di Leo scade a giugno e sia lui che il suo entourage sono convinti di cambiare aria già dalla scorsa estate. Quello che Laporta tenterà di fare è stimolare l'amore di Messi per il colori blaugrana e per una città che è ormai diventata la sua. Il vero problema sarà quello di riuscire ad avvicinarsi alle cifre elevate che altri club, in salute dal punto di vista economico al contrario del Barcellona, possono garantire al fuoriclasse argentino.

Laporta ha anche parlato della sua relazione di amicizia con Pep Guardiola, un altro che si è congratulato con lui dopo il risultato delle elezioni. Qualcuno ha anche avanzato l'ipotesi che possa esserci la possibilità di un ritorno dell'allenatore ora alla guida del Manchester City: "Con Pep abbiamo un rapporto personale, parliamo spesso. Però ha un contratto...", ha detto il neo presidente blaugrana.

