Barcellona, Laporta è il nuovo presidente dei blaugrana

SPAGNA

Le elezioni si sono concluse come previsto. Anche Messi al voto

E' Joan Laporta il nuovo presidente del Barcellona. L'ex numero uno blaugrana tra il 2003 e il 2010, che resterà in carica per i prossimi sei anni, ha vinto le elezioni conquistando la poltrona di numero uno dei catalani con il 78,85% e 19.675 voti. Alle sue spalle Víctor Font con 10.598 preferenze e Toni Freixa con 3399, gran sostenitore di Josep Bartomeu. Alle urne si è presentanto anche Lione Messi. afp

Con il suo trionfo di questa domenica di marzo, Laporta tornerà a ricoprire il posto posizione che aveva già ricoperto, con grandi successi e in coincidenza con gli anni del miglior Barça della storia, il 'Pep Team'.

Ora, però, la sfida sarà gigantesca, poiché la situazione globale del Barcellona è delicata, sia nello sport che nell'economia dopo l'eredità lasciata dal precedente gruppo dirigenziale, presieduto da Josep Maria Bartomeu.

Il primo, e più importante, passo verso un rinascimento del Barcellona sarà convincere Lionel Messi a rimanere ancora in blaugrana. Ma già stamattina Laporta era apparso molto fiducioso. Alla domanda: "In caso di vittoria chiamerà Jorge Messi, padre e agente di Lionel?" Ecco cosa ha risposto a Cadena COPE: "Non aspetterò domani. Posso parlare con lui stanotte. La notte è lunga" avava risposto ridendo.