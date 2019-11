Lady Gray rapinata: "Nuda a letto, mi hanno minacciata con un machete"

LA CONFESSIONE

Attimi di terrore per Emma Hickman. La fidanzata di Demiral Gray, centrocampista del Leicester, è stata rapinata in casa: "Stavo dormendo quando qualcuno è entrato nella mia camera da letto. Non avevo idea di chi fosse finché non ho visto l'uomo con il coltello in mano. Non avevo vestiti addosso e sono rimasta sotto le lenzuola insieme al mio bambino di 6 settimane".

La giovane ragazza l'ha raccontato al tribunale dove ha sporto denuncia: la 22enne è stata minacciata con un machete da quattro uomini con passamontagna che hanno fatto irruzione in casa e le hanno portato via un Rolex: "Mi hanno detto di non muovermi e mi hanno chiesto dove fossero denaro e gioielli. Hanno preso il mio Rolex dicendo che tanto il mio compagno poteva comprarmene un altro. Ero pietrificata. Hanno detto che non mi avrebbero fatto del male". Bottino totale da 24mila euro in contanti e gioielli.