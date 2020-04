La quarantena di Ancelotti: "Bici, spiaggia, cucina e serie Tv"

LA QUARANTENA

I campi d'allenamento dell'Everton sono chiusi ormai da più di un mese e Carlo Ancelotti ha raccontato al sito ufficiale del club come sta passando la quarantena. "Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, mantenendo il distanziamento sociale - ha spiegato il manager - In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati". E quando è a casa? "Durante il giorno amo cucinare, è una delle mie passioni. Alla sera guardo le serie tv".

“Non è un buon momento nel mondo, in Inghilterra, in Italia e in Europa, a causa di questa pandemia - Ma dall'altro aspetto, il fatto che abbiamo la possibilità di camminare e andare in bicicletta è importante per noi - ha spiegato - Ho incontrato alcuni tifosi in bicicletta, ovviamente a distanza di sicurezza. In Italia non ti è permesso farlo. Sono in contatto con molte persone in Italia e sono costretti a rimanere a casa, quindi non è un buon momento per loro".



Pur continuando a studiare i video delle partite e tenersi in stretto contatto con il suo staff ogni giorno, Ancelotti ha tanto tempo libero da dedicare alla sua grande passione, la cucina. “Il mio miglior piatto? La pasta. Posso fare la pasta alla bolognese, posso fare la pasta con i funghi, posso fare la pasta alla carbonara. Sono davvero bravo, penso! Non faccio la pasta da me, questo è il passo successivo, la mia pasta fatta in casa".

