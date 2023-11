L'Union caccia l'allenatore, Bonucci sorride: la corsa a Euro 2024 può ripartire

IN GERMANIA

Il difensore ex Juventus vuole chiudere la carriera alla grande tornando in Nazionale

© Getty Images Dalla Champions League all'ultimo posto in classifica. La caduta dell'Union Berlino negli ultimi mesi è stata verticale coinvolgendo pure Leonardo Bonucci. Lo juventino, giunto in Bundesliga per avere ancora gloria in Champions, sta vivendo un incubo ma la svolta potrebbe essere dietro l'angolo. Sì perchè il club della capitale, reduce dal tonfo di Leverkusen (4-0), ha deciso di sollevare l'incarico al tecnico Urs Fischer. Una scelta accolta da molti con un "finalmente", visto l'ultimo posto in classifica e una serie di 12 ko di fila interrotta solo la scorsa settimana a Napoli grazie a un pareggio in Europa. Con un pizzico di malizia è probabile che pure l'ex difensore abbia pensato lo stesso. D'altronde c'è una stagione da salvare e un Europeo da conquistare.

Nonostante le smentite social il rapporto tra Fischer e Bonucci non era certo dei migliori. Un piccolo caso era scoppiato dopo Union Berlino-Napoli, con l'ex Juventus spedito in panchina. Le prime voci parlavano di una richiesta di confronto da parte del 36enne, poi la marcia indietro "Nessun problema, è in sintonia col gruppo". Piccole grandi frizioni che non hanno aiutato di certo la squadra a rialzare la testa. Il centrale, ritrovatosi in Germania nonostante la voglia di restare in Serie A, sperava di giocare sempre per guadagnarsi l'Europeo: fino ad ora ha giocato 9 partite tra tutte le competizioni, diverse non incoraggianti. Il cambio in panchina però, potrebbe giocare in favore di Bonucci: se l'Union dovesse riprendere la marcia ecco che la chiamata di Spalletti in Nazionale sarebbe da considerarsi meno impossibile. Il classe 1987 vuole giocare Euro 2024 a tutti i costi: l'ultimo grande palcoscenico prima di appendere gli scarpini al chiodo.