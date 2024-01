L'interista Perisic 'copia' l'ex Milan Kalinic: torna all'Hajduk e guadagnerà 1 euro

DOPO 17 ANNI

L'esterno croato rimette piede in patria e saluta il Tottenham: potrà liberarsi grazie ad una clausola rescissoria

© twitter Avere in squadra Kalinic e Perisic alla modica cifra complessiva di 2 euro? Possibile. Dopo l'ex bomber di Milan e Fiorentina, anche il cuore nerazzurro, finito al Tottenham nell'estate del 2022, ha scelto di tornare nel club in cui è cresciuto guadagnando appena 1 euro fino a giugno. Una scelta di cuore quella del calciatore transitato dall'Inter dove era arrivato dal Wolfsburg nel 2015. A facilitare la scelta anche la necessità del 34enne di riprendersi dalla rottura del legamento crociato.

L'ingaggio di Perisic, che avrà comunque la possibilità di liberarsi dai croati nelle prossime due finestre di mercato pagando la clausola rescissoria, subirà un incremento in caso di qualificazione alla prossima Champions League da parte dell'Hajduk Spalato. Sotto contratto per il prossimo anno e mezzo, l'esterno indosserà la maglia numero 4 a quasi 17 anni e mezzo dall'ultima esperienza in Croazia col medesimo club.