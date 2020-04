Kutuzov e la sua Bielorussia: "Prima ero orgoglioso, ma gli altri non saranno stupidi"

CORONAVIRUS

"All'inizio ne ero quasi orgoglioso". L'ex attaccante Vitali Kutuzov, un passato in Italia con le maglie, tra le altre, di Milan e Sampdoria, è preoccupato per la sua Bielorussia, dove ancora si gioca a calcio nonostante l'emergenza coronavirus. "Non posso pensare che tutto il mondo è stupido e noi i più furbi - ha detto in un'intervista a 'Il secolo XIX' - Ora dico attenzione - Mi viene il dubbio che a casa mia non abbiano capito la dimensione del problema".

Kutuzov, 40 anni compiuti il 20 marzo, oggi vive a Varese ma guarda al suo paese con ansia: "All'inizio mi piaceva pensare che fossimo più forti di tutti in Europa, che dessimo l’esempio di un popolo che non ha paura - ha ammesso - Ma ora col passare delle settimane, vedendo cosa succede in tutto il mondo, sono realista. Non vorrei che qualcuno approfittasse della situazione".

