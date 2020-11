Koeman questa volta si schiera con Messi: "Merita rispetto e spero che resti"

Tornato dall'Argentina, Leo Messi ha trovato molti rappresentanti della stampa che gli hanno chiesto cosa ne pensasse delle accuse che gli sono state rivolte da un ex agente di Griezmann. Il campione argentino non l'ha presa benissimo e ha trovato un alleato nel suo allenatore, Ronald Koeman: "Devo difendere Leo perché se mi accadesse lo stesso, dopo un viaggio di 15 ore in aereo con i media che ti fanno quel tipo di domande, sarei pericoloso e li odierei. Dobbiamo rispettare di più le persone come lui. E da quello che ho visto in campo e in allenamento non c'è nessun problema tra Messi e Griezmann".