Jorginho: "Il Pallone d'oro è per me un sogno. Ma c'è prima la Juve"

L'INTERVISTA

Il centrocampista del Chelsea non si fida dei bianconeri: "La Juve è forte ed è in ripresa in Serie A, va affrontata con il massimo rispetto"

Domani la sfida contro la Juventus in Champions League e da campioni in carica. E la carica, appunto, è quella giusta per cercare di far un figurone anche in questa stagione europea appena cominciata. Ecco Jorginho che, alla Gazzetta dello Sport, si dice concentrato e pronto per la sfida all'Allianz Stadium: "Al momento, nei miei pensieri c'è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest'anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi il Mondiale per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d'oro mi rende orgoglioso. Se dovesse accadere sarebbe fantastico, ma siamo sul campo delle ipotesi. Se sarà, penserò a tutto quello che di buono ti può dare un premio prestigioso come questo. Ora voglio stare con la testa sul pezzo: giocare e cercare di vincere, con il Chelsea e con l'Italia". afp

Il centrocampista dei londinesi è certo che la sfida di Torino sarà fondamentale per andare avanti on Champions: "La Juventus è una grande squadra con una grande storia. Per me sarà una serata speciale: è la prima volta dal giorno del mio trasferimento al Chelsea che affronto da avversario una squadra italiana. La Juve è forte, è in ripresa in Serie A, va affrontata con il massimo rispetto e con concentrazione totale. Ritrovare Chiellini, Bonucci, Locatelli e Chiesa sarà un'emozione in più. All'Europeo abbiamo vissuto insieme un'avventura straordinaria che ha segnato le nostre carriere e le nostre vite".